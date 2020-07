Google aurait collecté des données d’applications concurrentes pour améliorer ses propres produits

Un nouveau rapport affirme que Google a collecté des informations sur l’utilisation d’applications tierces.

Google aurait utilisé ces informations pour améliorer ses propres offres d’applications.

Créer des applications pour un système d’exploitation qu’il développe n’est peut-être pas le seul avantage de Google sur les développeurs Android tiers. Selon un rapport de L’information (paywall) (via MSPowerUser), Google a collecté et étudié les données d’utilisation des applications concurrentes afin de mieux développer ses propres applications.

Le rapport affirme que les données anonymisées et consenties par l’utilisateur sont stockées dans un service «Android Lockbox». Google affirme que ce service alimente principalement des fonctionnalités telles que la gestion des applications en arrière-plan. La société a également noté que ces informations sont disponibles gratuitement pour les développeurs d’applications, mais que leur visibilité est limitée à leurs propres produits.

Pourquoi est-ce important? Pour commencer, cela permet à Google de prendre des décisions commerciales critiques basées sur des données visibles uniquement par lui-même et les développeurs d’une application. L’information rapporte que Google a utilisé les données recueillies par TikTok pour mieux comprendre comment et quand lancer une application concurrente pour le marché indien. La société aurait également analysé les données d’utilisation collectées à partir d’applications de messagerie concurrentes de Gmail, ainsi que d’Instagram et de Facebook.

Théoriquement, Google pourrait recueillir des informations sur les applications dans un grand nombre de catégories. Pour améliorer Gboard, il pourrait obtenir des informations à partir d’applications de clavier tierces. Google Keep pourrait bénéficier de l’étude des données des applications de prise de notes. YouTube Music pourrait être amélioré en examinant les données des services de streaming et de musique. Google pourrait utiliser ces informations pour améliorer ses produits ou pour découvrir des opportunités commerciales potentielles.

En tant que développeur d’Android, Google a le droit de surveiller le comportement des applications sur la plate-forme. Mais l’utilisation de ces données par l’entreprise pourrait être considérée comme un comportement anticoncurrentiel. C’est un problème que l’entreprise a déjà rencontré à plusieurs reprises dans l’UE, en Inde, en Russie et maintenant peut-être aussi aux États-Unis. Google a déjà accumulé des milliards de dollars d’amendes suite à des décisions antitrust, mais il n’est pas encore clair si ces nouvelles révélations entraîneront d’autres problèmes juridiques.