La finale de la série Homeland dévoile la finale de Saul et Carrie

Après huit saisons remplies de tensions et de balles de Showtime Patrie, ce dimanche marque la fin d’une ère de la télévision par câble avec la finale de la série « Prisonniers de guerre ». Avec la façon dont les choses se dirigent vers les dernières heures, il y a de très bonnes chances que dimanche puisse également marquer la fin pour Carrie (Claire Danes) ou Saul (Mandy Patinkin), ou les deux. Avec Yevgeny (Costa Ronin) en possession de l’enregistreur de vol, il détient toutes les cartes et envoie Carrie et Saul sur une trajectoire de collision. Carrie ne connaît toujours pas Anna (Tatyana Mukha) étant l’actif de Saul au Kremlin, ce qui la met dans la position de devoir découvrir très rapidement ou d’éliminer les lignes de communication entre la taupe et le renseignement américain: Saul.

Il s’avère que Saul avait une façon plutôt « colorée » de communiquer avec Anna depuis le milieu des années 80, Carrie établissant une chronologie des informations du renseignement remontant à plus de trente ans. Tout cela conduit à l’aperçu suivant pour la finale de la série, car Carrie est confrontée à une réponse à Yevgeny concernant le mile dans les rangs du Kremlin ou à la pression sur Saul. Après le clip (avec l’image d’aperçu ci-dessus), Danes, Patinkin, Damien Lewis, et Alex Gansa jetez un coup d’œil aux huit dernières saisons de la série primée acclamée par la critique et à la façon dont elle a reflété et influencé notre culture.

La dernière saison de HOMELAND constate que Carrie Mathison (Danois) se remet de mois de détention brutale dans un goulag russe. Son corps est en train de guérir, mais sa mémoire reste fracturée – ce qui est un problème pour Saul (Patinkin), maintenant conseiller à la sécurité nationale du président nouvellement ascendant Warner (Emmy et vainqueur du Golden Globe Beau Bridges). La priorité absolue de la jeune administration de Warner est la fin de la «guerre pour toujours» en Afghanistan, et Saul a été envoyé pour engager les talibans dans des négociations de paix. Mais Kaboul regorge de chefs de guerre et de mercenaires, de fanatiques et d’espions – et Saul a besoin des relations et de l’expertise que seul son protégé peut fournir. Contre l’avis médical, Saul demande à Carrie de marcher avec lui dans la fosse aux lions – une dernière fois.

Avec Danes, Patinkin et Ronin, la dernière saison de Patrie étoiles aussi Maury Sterling, Linus Roache, et Tatyana Mukha, avec Nimrat Kaur et Numan Acar revenant également de la saison quatre dans des rôles réguliers de la série. Produit par Fox 21 Television Studios pour Showtime, Patrie a été développé pour la télévision américaine par Gansa et Howard Gordon, et est basé sur la série israélienne originale Prisonniers de guerre par Gideon Raff. Avec Gansa et Gordon, les producteurs exécutifs de la saison huit incluent Chip Johannessen, Debora Cahn, Lesli Linka Glatter, Patrick Harbinson, Claire Danes, Michael Klick, Avi Nir, Ran Telem, et Gideon Raff.

