Les dates de sortie de Sony Pictures sont remaniées pour 2020 et 2021 / Film

Après avoir repoussé les deux Spider-Man 3 et Spider-Man: dans le Spider-Verse, Sony Pictures a également mélangé un tas d’autres dates de sortie à venir pour les films qui devraient sortir cette année et jusqu’en 2021. Certains des films qui tournent autour du calendrier de sortie en salles incluent Phil Lord et Chris MillerL’aventure familiale animée Lié, la suite de Escape Room, Adam SandlerEst animé Hotel Transylvania 4, l’adaptation longue du jeu vidéo Inexploré, et plus.

Tout d’abord, en ce qui concerne les sorties de 2020, Lord & Miller’s Lié sera de retour un peu plus d’un mois pour 23 octobre 2020. Ce n’est pas un mauvais délai, et même si les animateurs travaillent probablement encore sur le film, ils sont capables de le faire à distance, donc ils ne sont pas dans une situation aussi désastreuse que d’autres productions qui prévoyaient de sortir plus tard dans le film. an.

Un autre léger changement dans le calendrier de cette année Escape Room 2 en seulement quelques jours à partir du 30 décembre de cette année 1 janvier 2021, une fenêtre de sortie traditionnelle pour les titres d’horreur de Sony. Et en plus de cela, la sortie prévue de Noël de Sony pour Le rossignol avec les deux Dakota Fanning et Elle Fanning a été supprimée du calendrier et aucune nouvelle date de sortie n’a encore été définie.

Pendant ce temps, 2021 voit beaucoup de remaniements en raison de l’arrêt de la production causé par le coronavirus. Kevin Hart voit deux de ses films repoussés chez Sony Pictures. Paternité du réalisateur Paul Weitz est repoussé d’une version cet automne à une nouvelle date 2 avril 2021. En plus de cela, la comédie d’action Homme de Toronto, qui devait déjà remplacer Jason Statham par Woody Harrelson, sera retardé de quelques mois, passant du début de l’automne à 20 novembre 2021.

Côté animation, Sony a changé Vivo à 4 juin 2021 au lieu du printemps. Le film est la première comédie musicale de Sony Pictures Animation, avec des chansons originales de Lin-Manuel Miranda. Superstar Will Smith stars dans le film comme un capucin avec une soif d’aventure et une passion pour la musique qui fait un passage perfide de La Havane à Miami pour accomplir son destin.

Cependant, tous les films ne connaissent pas de retard, car Hotel Transylvania 4 mettant en vedette les voix de Adam Sandler et tous ses copains sont en train d’être déplacés vers 6 août 2021 à partir de la date de décembre 2021 fixée précédemment. Le changement est peut-être dû au fait que le film sera terminé avant l’un des films d’action en direct de Sony qui est retardé.

Enfin, il est un peu surprenant que l’adaptation de jeu vidéo à long développement Inexploré a été prévu pour une 16 juillet 2021 date de sortie au lieu de l’automne de cette année. C’est quand Spider-Man 3 devait auparavant sortir avant d’être récemment repoussé à novembre. Il semble que Sony ait pu réorganiser le calendrier de production afin que l’adaptation du jeu vidéo mettant en vedette Tom Holland puisse décoller avant le prochain film Spider-Man.

C’est tout pour les dates de sortie de Sony, mais nous sommes sûrs que d’autres changements de calendrier viennent d’autres studios, alors restez à l’écoute.

Articles sympas du Web: