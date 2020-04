Andrew Johns et Brad Fittler nomment leurs cinq premiers arrières

Les légendes de la ligue de rugby Andrew Johns et Brad Fittler ont chacun nommé leurs cinq meilleurs arrières de tous les temps.

Les deux légendes ont énuméré les cinq premiers respectifs qui ont été arrondis assez différemment, mais une chose en commun, Billy Slater était toujours au n ° 1.

Débattre des meilleurs arrières du jeu, a déclaré Johns Freddy et le huitième de Wide World of Sports qu’il considère désormais le poste numéro un comme le rôle « le plus important » sur le terrain.

« Les arrières sont maintenant le lien entre les moitiés et les arrières extérieurs. Ils soutiennent la moitié factice autour du ruck.

« Mais ensuite, avec ces deuxièmes matchs de bloc, ils sont maintenant dans le coup mais ils sont maintenant comme un cinq huitième. »

« Donc, ils jouent à l’arrière des moitiés ou à l’arrière des attaquants et ils mettent en jeu les centres et les ailiers. »

Liste des cinq arrières supérieurs d’Andrew Johns:

James Tedesco a eu une excellente année avec les coqs (Getty)

No.5 James Tedesco

« Mon numéro cinq est James Tedesco. S’il maintient cette forme pendant une longue période, il sera en tête du classement, numéro un ou deux derrière Billy.

No.4 Jarryd Hayne

« Le numéro quatre est Jarryd Hayne. Je suis un grand fan de Jarryd Hayne, n’importe qui là-bas, allez jeter un œil aux moments forts de la saison 2009.

« Je n’ai jamais vu une performance de lui depuis un mois ou deux – il a porté Parramatta à une grande finale cette année-là, je n’ai jamais vu une forme pareille.

« Il a également porté cette équipe de Nouvelle-Galles du Sud pendant une grande partie de cette période. »

Jarryd Hayne (Getty)

No.3 Anthony Minichiello

« J’ai Anthony Minichiello au numéro trois. Pendant quelques années, il a été imparable.

« Malheureusement, parce qu’il a travaillé si dur et a joué tant de matchs, son corps est tombé en panne.

No.2 Darren Lockyer

« Le numéro deux est Darren Lockyer. Un vrai ballon jouant à l’arrière même avant que Billy n’entre en scène.

« Il était juste un beau joueur de balle et si rapide. L’un des joueurs les plus rapides contre lesquels vous avez joué.

Origine de Billy Slater (Getty)

No.1 Billy Slater

« Le numéro un est Billy Slater. Futur immortel, il a changé la façon de jouer des arrières.

« Avec la façon dont il a joué, tout le monde essaie de le copier et maintenant l’arrière est probablement la position la plus importante sur le terrain.

La liste des cinq meilleurs arrières de Brad Fittler:

No.5 Brett Mullins

« Les miens sont tous à la retraite pour plusieurs raisons, pour faire de ce groupe, vous devez être un grand arrière pendant longtemps. »

« Numéro cinq, Brett Mullins. Il était incroyable. »

No.4 Brett Stewart

« Numéro quatre, Brett Stewart. Il était un arrière incroyable, a fait des choses merveilleuses à Brookvale. »

Brett Stewart (Getty)

No.3 Darren Lockyer

« Le numéro trois est Darren Lockyer. Il aurait été plus haut mais il a aussi bien joué à cinq huitièmes.

No.2 Anthony Minichiello

« Mon numéro deux est ‘The Count’, Anthony Minichiello. Il était tellement dur et a fait tellement de choses.

Anthony Minichiello

No.1 Billy Slater

« Mon numéro un était l’homme qui a changé la position plus que tous ces autres arrières, Billy Slater.

« Ce qu’il a fait dans un match, en attaque mais aussi en défense, sa défense, je pense, a changé la façon dont les arrières jouent maintenant. »

