La dépression de verrouillage de Danielle Lloyd

Danielle Lloyd a été «assez déprimée» tout au long du verrouillage.

Danielle Lloyd a été «assez déprimée» tout au long du verrouillage.

L’ancienne mannequin glamour – qui a des fils Archie, neuf ans, Harry, huit ans et George, six ans, avec son ex-mari Jamie O’Hara, et Ronnie, deux ans, avec son fiancé Michael O’Neill – a admis qu’elle se débattait avec « un tel étrange façon de vivre »et ne pas voir beaucoup ses amis et sa famille a nui à sa santé mentale.

Elle a dit: «Lockdown est tellement merdique et horrible. La santé mentale de tout le monde souffre vraiment et j’en ai été vraiment affectée. Je me suis senti assez déprimé. C’est une façon de vivre tellement étrange – ne pas pouvoir voir sa famille et ses amis, sortir correctement et porter un masque partout. Cela semble durer des siècles. Ma mère vit à Liverpool et elle vit avec des restrictions très strictes depuis un certain temps, donc je n’ai pas pu la voir en face à face depuis des mois. Nous sommes si proches, donc c’est bouleversant pour moi, et les garçons ont besoin de voir leur grand-mère. »

Mais un aspect positif de la crise des coronavirus pour Danielle est la façon dont elle a renforcé sa relation avec Michael.

Elle a déclaré: « Je suis tellement chanceuse que Michael soit si pratique – cela peut être vraiment difficile avec quatre garçons et pas de nounou. Ils agissent comme s’ils avaient déjà 21 ans – leur attitude est la chose la plus difficile à gérer.

« Toute cette expérience a rendu Michael et moi plus forts – nous ne nous sommes pas disputés pendant le verrouillage, nous sommes comme les meilleurs amis. »

Danielle s’est tournée vers l’exercice dans le but de lutter contre sa mauvaise humeur et avec le Royaume-Uni de retour en lock-out, elle essaie d’éviter de rester «coincée dans une ornière».

Elle a déclaré au magazine Closer: «J’ai beaucoup d’équipement de gym, donc je prévois de faire de l’exercice, car la libération d’endorphines aide vraiment.

« En lock-out, vous avez tendance à rester coincé dans une ornière, donc vous devez rester motivé et rester actif. »