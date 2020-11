Call of Duty Mobile «  devient sombre  » avec une nouvelle arme hybride

in

Call of Duty Mobile a lancé sa 12e saison aujourd’hui après un mois de célébrations d’anniversaire. CODM appelle cette saison « Going Dark » et pour de nombreuses raisons aussi. Pour la première fois dans l’histoire du jeu, nous avons trois cartes de nuit.

Auparavant, Standoff-Night était la seule carte de nuit, et c’était venu comme un spécial Halloween. Maintenant, nous avons trois autres cartes qui sont «devenues sombres»: Crash-Night, Summit-Night et Hackney Yard-Night. Hackney Yard est une carte Modern Warfare que CODM a publiée avec cette saison.

Pour le moment, dans la playlist de nuit, seuls les matchs à mort par équipe sont disponibles pour être joués. Le gameplay diffère beaucoup des cartes nocturnes que nous avons vues précédemment dans CODM. La seule raison est l’ajout de lunettes de vision nocturne.

Tous vos personnages arboreront ces lunettes sur les cartes nocturnes. Il est très amusant qu’il existe une option pour les supprimer dans le jeu car techniquement, rien ne peut être vu sans les lunettes. Néanmoins, essayer de tuer des ennemis sans lunettes peut être un défi agréable.

Les cartes nocturnes ne sont disponibles qu’en multijoueur public et non dans les modes classés. Jetez un œil à un gameplay TDM sur Crash-Night ci-dessous.

Nouveau SMG hybride dans Call of Duty Mobile

Le Battle Pass de cette saison offre une nouvelle arme: AGR 556. Cette arme n’est pas étrangère à la franchise CoD et est généralement appelée AUG. De plus, les joueurs CODM obtiennent un plan épique pour cette arme au niveau 50 de la passe de combat payante, l’AGR Byakko.

La raison pour laquelle nous l’appelons une arme hybride est que l’AGR utilise 5,56 cartouches. Nous pouvons le voir dans les matchs de Battle Royale où l’AGR n’équipera que 5,56 munitions. Tout SMG dans le jeu n’utilisera que des cartouches légères, ce qui fait que l’AGR fonctionne très près d’un fusil d’assaut. Traditionnellement, l’AUG est un AR, et nous pensons que CODM a provoqué ce changement en raison de problèmes de licence.

Vous pouvez débloquer la version de base de l’arme à partir du niveau 21 du Battle Pass gratuit. Voici la feuille de route pour cette saison.

