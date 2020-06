La date de sortie, la bande-annonce et les captures d’écran de Crysis Remastered ont fuité dans le Microsoft Store

Le Microsoft Store n’a fait que recommencer. Après avoir récemment divulgué des informations concernant Mafia: Trilogy and Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, le site a maintenant accidentellement publié une inscription précoce pour Crysis Remastered. Bien sûr, nous savions déjà que ce remaster était une chose, mais maintenant la date de sortie, les captures d’écran et même la bande-annonce que nous supposons avoir été publiée demain sont désormais toutes publiques.

Crysis Remastered sera lancée sur PlayStation 4 en moins d’un mois le 23 juillet 2020 et ne pèse que 7,01 Go. C’est étonnamment petit pour un jeu qui a longtemps été considéré comme l’un des jeux les plus difficiles à exécuter sur PC, mais les captures d’écran que nous avons intégrées ci-dessous pourraient expliquer pourquoi. Ça n’a pas l’air cette bien.

Même la liste des réalisations du jeu a fait son chemin en ligne. La liste des trophées sera exactement la même que celle-ci afin que vous puissiez commencer à planifier votre chemin vers le Platinum dès maintenant – il n’y a pas un seul bijou caché. Nous ne manquerons pas de couvrir la confirmation officielle de toutes ces informations demain, mais le chat est déjà bien sorti du sac. Allez-vous récupérer Crysis Remastered le mois prochain? Suit dans les commentaires ci-dessous.