Les Simpson : c’est la fin du doublage des voix des personnages de couleur par des acteurs blancs

Suite aux évènements après la mort de George Floyd et les actions menées par le mouvement Black Lives Matter pour le changement et le droit des personnes de couleurs, le monde de l’animation a également décidé de suivre la vague.

En effet, plusieurs séries d’animation phare comme « Les Simpson » et « Family Guy » ont annoncé que désormais les acteurs blancs ne doubleront plus les personnages de couleur pour soutenir le mouvement et également pour donner une meilleure image de la diversité à la télévision.

The Problem With Apu

Cette décision concernant les doublages dans Les Simpson a été prise suite notamment à une polémique concernant le personnage d’origine indienne Apu Nahasapeemapetilon.

En effet, un documentaire intitulé The Problem With Apu a dénoncé et a détaillé cette pratique qui est très répandue dans le monde de l’animation sur le fait que des acteurs blancs doublent les voix des personnages de couleur.

Compte tenu donc des évènements actuels aux États-Unis et après la sortie de ce documentaire, Hank Azaria a décidé de ne plus doubler la voix d’Apu Nahasapeemapetilon.

Des journalistes de chez Hollywood Reporter ont également indiqué qu’Harry Shearer (le Dr. Hibbert) et Tress MacNeille (Manjula), deux comédiens connus pour incarner divers personnages dans la série d’animation à succès Les Simpson, ne doubleront plus eux aussi les personnages de couleur.