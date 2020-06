Huawei P40 Pro+ : le test du parfait photophone

Huawei vient de sortir la version ultime de son modèle premium qui n’est autre que la P40 Pro+ et proposée à 1 499 €. Il s’agit là de la gamme la plus performante du géant chinois du moment qui est dotée des dernières technologies récentes en matière de photographie mobile.

Toutefois, le modèle est sorti sans les services Google et Huawei espère tout de même que son photophone trouvera quand même son public face à ses concurrents comme le Sony Xperia 1 II et le Samsung Galaxy S20 Ultra.

Performances

La P40 Pro+ est dotée d’un processeur Kirin 990 comme les modèles P40 et P40 Pro avec une mémoire vive de 8 Go. Ce qui dans l’ensemble donne un smartphone très performant que ce soit pour le multitâche ou pour les jeux.

Vous avez également le mode performance qui une fois activé, permet au téléphone de débloquer sa pleine puissance. D’après les tests effectués par des sites spécialisés, une fois ce mode activé, la P40 Pro+ devient le second smartphone le plus puissant, juste derrière les performances du Google Pixel 4.

Un vrai photophone

Comme il s’agit là de la version ultime de la gamme premium des smartphones de chez Huawei, les concepteurs l’ont doté des meilleurs capteurs actuels.

La P40 Pro+ repousse donc un peu plus les limites de la phonographie ou la photographie sur mobile. Le téléphone est équipé de 5 capteurs dorsaux, et à l’avant d’un capteur de 32 mégapixels couplé d’un capteur Time of Flight (ToF) pour la profondeur de champ ainsi que le déverrouillage biométrique.

Pour ce qui est des capteurs à l’arrière, le cinquième est un téléobjectif périscopique permettant un zoom optique x10.

Du côté des spécificités, nous avons le module principal (50 mégapixels, f/1,9, éq. 23 mm), le module ultra grand-angle (40 mégapixels, f/1,8, éq. 18 mm) et sans oublier le module téléobjectif x3 (8 mégapixels, f/2,4, éq. 80 mm).

Il faut aussi savoir que, par défaut, le module principal prend des clichés en 12 mégapixels. Il faudra donc passer en mode pro dans l’application Photo pour obtenir des photos en 50 mégapixels, qui offrent plus de détails.

Pour ce qui est de l’avant, le duo formé par le capteur de 32 mégapixels et le capteur Time of Flight (ToF) vous offrira des selfies d’excellente qualité, très détaillés et le logiciel pourra interagir sur la gestion de la luminosité si elle vient de derrière. Vous avez également un mode portrait à couper le souffle que l’on doit en partie au capteur ToF.

Et côté vidéo, grâce à ces différents capteurs, la P40 Pro+ pourra filmer des vidéos 4K à 60 images par seconde avec des images très stables même sans stabilisateur optique.

Bref, ce qui en fait un concurrent sérieux face aux capacités des capteurs photo du Samsung S20 Ultra.

Ergonomie et design

La P40 Pro + étant un modèle ultra premium, vous aurez droit à de la céramique au lieu du verre et de l’aluminium, qui semble être une bien meilleure protection contre les rayures.

Pour ce qui est du design en général, ce modèle présente certaines ressemblances avec la P40 Pro, avec les mêmes dimensions, le même taux de rafraichissement de 90 Hz, et le même format. Toutefois, le capteur d’empreintes digitales se place sous l’écran pour ce modèle et encore plus rapide que celui présent sur la P30 Pro.

Écran, audio, et autonomie

Comme pour la P40 Pro, nous retrouvons la dalle Oled de 6,58 pouces, de 2 400 x 1 200 pixels et au ratio 20:9 (441 ppp) avec une température de couleur de 6 755 K et une luminosité maximale excellente de jour.

Le taux de contraste est donc quasiment infini grâce à la dalle Oled, avec un retard tactile de 45 ms, qui est la plus basse mesure relevée sur un smartphone Android.

Du côté audio, la P40 Pro+ est dotée d’une connectique mini-jack 3,5 mm mais, des écouteurs en USB-C sont fournis dans son packaging. Le haut-parleur du smartphone vous délivrera également une qualité de son excellente.

Pour ce qui est de l’autonomie du téléphone, la P40 Pro+ est dotée d’une batterie de 4 200 mAh, la même que sur la P40 Pro.

D’après des tests effectués sur Smartviser, avec l’écran en 60 Hz, il peut tenir 18 h 7 min et 14 h 17 min avec l’écran à 90 Hz. La batterie vous permettra donc d’avoir une autonomie d’une journée.