La date de sortie de Dark Season 3, la bande-annonce, le casting et l’intrigue expliqués!

Dark est une série de science-fiction à suspense de 2 saisons jusqu’à présent. Il est confirmé que la saison 3 de la série « In The Dark » est en route. Dark est créé et écrit par Baran Bo Odar et Jantje Friese. Voici toutes les nouvelles que vous devez savoir pour la saison à venir de la série.

Dark Season 3 Date de sortie

La date de sortie a été publiée pour la série. La date de diffusion de la série In The Dark Season 3 est le 26 juin 2020. Au contraire, il n’est pas confirmé que la date de sortie resterait la même. Comme nous le savons tous en raison de la pandémie de coronavirus, tous les films sont retardés. Le retard n’est pas encore confirmé.

Venir à la bande-annonce de la série. Jusqu’à présent, il n’y a pas de bande-annonce officielle de la série sur Internet.

Dark Season 3 Cast

Passage au casting de la série. Le casting comprendra Louis Hoffman en tant que jeune Jonas, Lisa Vicari en tant que Martha, Andreas Pietschmann en tant que Jonas plus âgé. Aussi, Jordis Triebel comme Katharina, Lee van Acken comme la femme du futur (sans nom), Mark Waschke comme Noah. D’autres dans la distribution, Moritz Jahn comme Magnus, Sandra Borgmann comme vieille Elisabeth, Carlotta von Falkenhayn comme Elisabeth. Dietrich Hollinderbäumer plus tôt Jonas, Leopold Hornung comme Wöller, Nele Trebs comme Katharina. Oliver Masucci comme Ulrich Nielsen, Winfried Glatzeder comme vieil Ulrich et Gina Stiebitz comme Franziska Doppler.

The Plot of Dark Saison 3

Parler de The Plot of Dark. Dark tourne autour d’un garçon nommé Jonas qui disparaît. Dans la mission de trouver le garçon, quatre secrets les plus profonds des familles sont révélés. Dark Season 3 répondra à cela, comment et où Noah a disparu? De plus, les événements qui ont suivi la disparition de Noé seront justifiés.

Pour plus de mises à jour sur la série In the Dark, Restez connecté et Restez à l’écoute de Honk News!

