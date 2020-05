Quand les fans peuvent-ils s’attendre à la saison 7 de Bosch sur la plate-forme en ligne? En savoir plus

– Publicité –



Mises à jour de Bosch Season 7: Bosch se fie totalement aux livres. Il s’agit d’un drame policier américain qui se déroule depuis un certain temps, et les gens et leurs fans l’ont beaucoup aimé. Alors, ils s’attendent maintenant à ce que la septième saison de l’émission devienne pour eux?

Date de sortie de la saison 7 de Bosch

Les studios d’Amazon ont relancé l’émission pour une saison de plus et cela a été fait en février 2020. La sixième fois ne s’est pas déchargée, et maintenant on suppose également que la production de l’émission a continué à faire la septième saison assez tôt.

Actuellement, nous pouvons voir que le monde entier se bat avec l’épidémie de virus corona, c’est simplement que la sortie de la septième partie aura un retard. Les maisons de production de certaines franchises célèbres de spectacles et de films sont toutes en arrêt pour le moment et nous ne savons pas quand ce sera normal.

Le casting de Bosch Saison 7

Le casting est l’une des principales choses pour le spectacle et il est plus célèbre lorsque le spectacle est très célèbre dans le monde entier. Donc, il y a une très forte attente que tous les acteurs des saisons précédentes seront également vus dans la septième saison.

Et maintenant, nous pouvons également dire que maintenant nous savons que la production de la septième saison a déjà commencé, il est donc sûr qu’il n’y avait pas de nouvel acteur. Tous les membres précédents seront vus dans la septième saison de l’émission.

Y a-t-il une remorque disponible?

Oui, une courte bande-annonce de la septième partie de l’émission a été publiée pour les fans de l’émission. La bande-annonce a également reçu un bon nombre de vues des fans de la série. Maintenant, les fans savent ce qui pourrait leur arriver dans la septième partie de l’émission. Espérons le meilleur pour l’avenir du salon.

