Premier coup d’œil: DCeased: l’espoir au bout du monde

Coup d'Éclat Crème Confort 1ères Rides 50 ml - Pot 50 ml

Coup d'Éclat Crème Confort 1ères Rides 50 ml apaise et hydrate les peaux sensibles et réactives et corrige et prévient les premiers signes de l'âge.Sa texture fine et légère est constituée d'actifs :- hydratants : le complexe végétal d'huile de pépins de