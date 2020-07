La charge de 125 W arrive cette semaine, devrait recharger votre téléphone en 15 minutes

Oppo lancera sa technologie de charge rapide 125 W cette semaine.

Il devrait pouvoir charger un téléphone à 100% de sa capacité en 15 minutes.

La marque sœur d’Oppo, Vivo, prévoit également de lancer prochainement une charge de 120 W.

La technologie de charge 65 W SuperVOOC 2.0 d’Oppo est actuellement la plus rapide du marché. Il peut recharger jusqu’à 4000 mAh en seulement 30 minutes.

Si cela n’était pas assez rapide pour vous, la société a pratiquement confirmé qu’elle lancerait sa solution de charge rapide incroyablement rapide de 125 W le 15 juillet. Oppo a publié un teaser pour la prochaine technologie de charge rapide sur Twitter. Découvrez-le ci-dessous.

Si vous n’aimez pas attendre pour charger, l’attente est presque terminée. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ – OPPO (@oppo) 13 juillet 2020

Nous ne nous attendons pas à ce qu’Oppo annonce un nouveau smartphone doté d’une charge rapide de 125 W le 15 juillet. Cependant, nous pourrions avoir une chronologie du moment où la technologie sortira commercialement. Plus important encore, nous verrons enfin comment l’entreprise prévoit de mettre en œuvre la solution sur de nouveaux téléphones.

Pour ce que ça vaut, Vivo, la marque sœur d’Oppo, a également annoncé une prochaine solution de charge rapide de 120 W pour sa gamme de téléphones Iqoo. Selon Vivo, il lancera bientôt un téléphone de marque Iqoo avec la nouvelle technologie de charge. La société affirme que l’appareil est capable d’atteindre une charge de 50% en seulement cinq minutes et 100% en 15 minutes. C’est probablement la même chose pour la prochaine charge 125W d’Oppo, bien qu’elle puisse être légèrement plus rapide.

Quelle vitesse est trop rapide?

Bien que des vitesses de charge rapides de 100 W et plus puissent sembler excellentes, elles pourraient présenter leurs inconvénients. Plus tôt dans l’année, Xiaomi a répertorié plusieurs difficultés techniques avec une charge rapide de 100 W, telles que la dégradation majeure de la batterie au fil du temps, la sécurité, etc.

En relation: La rapidité de la charge

En fait, lorsque Oppo a testé la batterie de 4000 mAh du Reno Ace 2 avec une charge rapide de 65 W, il a constaté que la capacité de la batterie était tombée à 91% après 800 cycles de charge. Bien que ce ne soit pas mal du tout, l’augmentation des vitesses de charge à 100 W et plus pourrait également accélérer la dégradation de la batterie.

Néanmoins, nous espérons que des fabricants comme Oppo et Vivo résolvent tous ces problèmes avant de mettre sur le marché leurs solutions de charge rapide. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en saurons plus sur leurs plans.