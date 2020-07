Assassin’s Creed Valhalla – Bande originale, Roman et Artbook annoncés

Celui qui va plus loin dans le monde de Assassin’s Creed Valhalla qui veut plonger peut le faire en parallèle du jeu avec la bande originale, le livre d’art et le roman officiel qu’Ubisoft vient d’annoncer.

La bande originale est publiée sous forme d’EP avec sept chansons et des compositions originales de Jesper Kyd, Sarah Schachner et une chanson originale d’Einar Selvik. Ceux-ci peuvent être entendus sur Spotify à partir du 17 juillet et achetés sur iTunes. Spotify Pre-Save et iTunes Pre-Order sont disponibles dès maintenant. La bande originale complète sera publiée à une date ultérieure.

Assassin’s Creed Valhalla – La saga de Geirmund

Le roman écrit par Matthew J. Kirby “Assassin’s Creed Valhalla – La saga de Geirmund”Raconte une histoire qui se déroule dans le monde du jeu. Les joueurs découvrent l’aventure épique de Geirmund Hellskin, un homme déterminé à faire ses preuves en tant que Viking et un guerrier qui rejoint l’armée du roi Guthrum pour se battre pour l’invasion de l’Angleterre. La première page du roman sera dévoilée fin juillet sur la page Instagram du célèbre artiste coréen Jung Gi Kim.

Assassin’s Creed Valhalla – Chant de gloire

Dark Hose Comics publie également la série de bandes dessinées « Assassin’s Creed Valhalla – Chant de gloire», Écrit par Cavan Scott, illustré par Martin Tunica et Michael Atiyeh. Les bandes dessinées racontent l’histoire du jeu, dans lequel les courageux Vikings Eivor et Sigurd partent dans des aventures distinctes pour prouver leur courage et gagner en renommée. « Assassin’s Creed Valhalla – Chant de gloire « # 1 (sur trois) sera disponible dans les comic shops à partir du 21 octobre 2020.

L’art d’Assassin’s Creed Valhalla et L’art d’Assassin’s Creed Valhalla édition deluxe offrent également aux joueurs un voyage visuel à travers le monde de Assassin’s Creed Valhalla. Il se caractérise par la beauté cruelle de la vie viking, des personnages fascinants et des paysages à couper le souffle. Le livre contient une collection d’œuvres d’art comprenant des commentaires qui surprendront les fans de retour et les nouveaux arrivants.