Monster Musume Saison 2 : le retour des monstres très Kawaii

Dragon Musume, qui peut aussi être appelé Monsutā Musume no Iru Nichijō en japonais, est une émission télévisée d’animation fantastique basée sur une série de mangas du même nom. Écrit et composé par Takemaru Inui, la série manga a été publiée le 19 mars 2012.

Vivre avec une fille mi-humaine mi-serpent peut être rude… 😵 (via MONSTER MUSUME & Monster Girl Doctor) pic.twitter.com/3GqatW0uqE — Crunchyroll FR 👊 #TheGodOfHighSchool (@Crunchyroll_fr) July 6, 2020

Trois ans après sa première publication, la série manga a été intégrée à une émission de télévision animée, et la saison 1 de Monster Musume a fait ses débuts le 8 juillet. 2015. À partir de ce moment-là, les fans de cette émission ont été assis serré pour des informations que la prochaine saison.



Le twist



Le casting de cette saison 2 est identique à la saison 1. Il y aura quelques modifications. Encore une fois, les fabricants ne les ont pas déclarés. Mayuka Nomura et Ari Ozawa Junji Majima joueront la voix de Kurusu Kimihito, Papi et Suu. Sora Amamiya et Natsuki Aikawa seront les voix de Miia et de Centorea. Hormis Ai Kakuma, ils et Haruka Yamazaki vont entendre Mero et Lala. Momo Asakura et Sakura Nakamura sont les voix de Rachnera et Manako. Il y a aussi des gens dans le lancer. Comme, Yurika Kubo est la voix de la Tunisie.

Pour Monster Musume no Oisha-san, le premier épisode est sympa mais c'est bien moins marrant que Monster Musume. À voir pour la suite 🤔#monstermusume pic.twitter.com/Q5CEZNhBlv — RedKov (@RedKovFR) July 6, 2020



Date de sortie



La saison 1 de Beast Musume a été diffusée le 8 juillet 2015 jusqu’au 23 septembre 2015. De plus, en juillet 2015, une brève série d’animation Web initiale (ONA) intitulée «Dragon Musume no Iru Nichijou: Hobo Mainichi! Namappoi Douga »a également été publié.

La saison 2 de la série n’a pas encore été confirmée. Mais nous nous attendons à ce que la date de sortie de Monster Musume an 2 tombe tôt ou tard en 2020 ou 2021.