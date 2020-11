La carte Black Ops de la guerre froide dans Warzone serait publiée en 2021

Call of Duty Black Ops Cold War est à quelques jours de sa sortie sur toutes les plateformes. Le dix-septième titre de la franchise Call of Duty promet d’avoir du punch avec ses visuels époustouflants et son scénario captivant. Situé dans les années 1980, l’histoire du jeu se déroule au plus fort de la guerre froide. D’ici décembre, le jeu s’intégrera également à Call of Duty Warzone, tout en gardant intacts les mécanismes de Modern Warfare. Désormais, à mesure que de nouvelles informations sont révélées, la carte Black Ops de Warzone sortira en 2021.

Lisez aussi: Suite au succès de Call of Duty, Activision Blizzard étend sa franchise de jeux mobiles

Selon la chaîne d’initiés populaire ‘Modern Warzone’, la carte arrivera probablement en mars 2021. Leur tweet se lit «Il semble que la prochaine itération d’une carte #Warzone arrivera en mars. Veuillez garder à l’esprit que cette nouvelle est presque 5 mois à l’avance et que tout est sujet à changement, mais c’est ce que sont les «rumeurs» crédibles à l’heure actuelle. »

Considérez-le comme une sortie bi-annuelle pour Call of Duty. Nouveau contenu COD dans les mois de vacances (octobre-décembre) Nouveau contenu Warzone en mars ou aux alentours de mars, l’anniversaire original de #Warzone. L’argent et le contenu ne cesseront jamais de couler. – ModernWarzone (@ModernWarzone) 2 novembre 2020

Un initié populaire confirme l’arrivée de la carte Black Ops Cold War à Warzone en 2021

Cette nouvelle a été confirmée par l’initié populaire de l’industrie Tom Henderson. « J’ai entendu des sanglots à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre. Treyarch eux-mêmes ont même déclaré dans la #BlackOpsColdWar qu’ils avaient hâte de montrer aux joueurs la prochaine évolution de Verdansk. La carte ne va nulle part pendant un moment. «

Chaque fois qu’une nouvelle carte sort dans un jeu BR, tout le monde la déteste et veut quand même récupérer l’original, donc je pense que c’est la bonne décision de leur part. – Tom Henderson (@_TomHenderson_) 2 novembre 2020

Compte tenu de ses antécédents, cela semble crédible. En plus de cela, il marque également des points valables lorsqu’il dit que les fans ont tendance à s’ennuyer rapidement avec les nouvelles cartes. Treyarch cherchera certainement à éviter de telles occurrences pour s’assurer que les fans sont enthousiasmés par la nouvelle carte.

Les spéculations autour d’une nouvelle carte Warzone existent depuis un certain temps maintenant. De nombreux fans pensent qu’il s’agira d’une carte basée sur la neige en Russie. Si cela est vrai, cela apportera un angle très différent au combat de Warzone. Les fans devront éventuellement changer beaucoup de leurs stratégies en fonction du nouveau terrain qui sera intéressant. En plus de cela, il y a aussi des spéculations selon lesquelles la nouvelle carte pourrait être basée sur la carte Call of Duty Blackout. Les possibilités ici sont infinies et les fans peuvent certainement s’attendre à une énorme surprise.

De plus, il y a aussi la question d’une saison 7 pour Modern Warfare. Depuis la sortie de Black Ops Cold War le 13 novembre, les développeurs concentreront tous leurs efforts sur le nouveau jeu. Cela soulève des questions sur l’avenir du jeu 2019 et ses futures mises à jour. Espérons que plus de clarté à ce sujet seront bientôt fournies.

Akshay Patel

J’adore jouer à des jeux de toutes sortes. Vous pouvez généralement me trouver en faisant équipe avec mon équipe pour jouer aux jeux les plus aléatoires de tous les temps. Oh, et j’arrive aussi à écrire sur ceux-là parfois

Partager : Tweet