Ligue des champions: BVB à Bruges sans Mats Hummels

Le Borussia Dortmund devra se passer de Mats Hummels lors du match de Ligue des champions au Club Bruges mercredi (21h dans le téléscripteur en direct). Le défenseur s’est blessé à la cuisse après avoir marqué deux buts lors de la victoire 2-0 en Bundesliga à Arminia Bielefeld samedi dernier.

« Cela ne fonctionnera pas », a déclaré l’entraîneur Lucien Favre. Cela ressemble mieux à Erling Haaland. L’attaquant risque de revenir après ses problèmes de genou, même si Favre, comme d’habitude, s’est retenu avec un pronostic: « On ne sait pas encore ».

Favre reste ouvert qui devrait remplacer Hummels au centre de la défense aux côtés de Manuel Akanji. « Nous ne pouvons pas encore le dire. Nous n’avons découvert que ce matin que Mats ne pouvait pas jouer », a-t-il déclaré. Favre a seulement indiqué qu’il pourrait rester avec un arrière à quatre, car Akanji, le seul défenseur central restant dans l’équipe BVB, n’est pas habitué à jouer avec un arrière à trois.

Mats Hummels espère jouer contre le FC Bayern

Hummels lui-même, comme son entraîneur Favre, espère jouer au sommet de la ligue samedi contre le Bayern Munich. « Mauvaise nouvelle: ce n’est pas suffisant pour le match de Bruges. Bonne nouvelle: je suis trop lent pour me déchirer les ischio-jambiers, je veux y être de nouveau samedi », a tweeté le champion du monde 2014.

L’entraîneur de Dortmund a également averti de ne pas sous-estimer ses adversaires brugeois: « Je me souviens des derniers matchs contre eux il y a deux ans. C’étaient des matchs difficiles », a déclaré Favre. « Ils ont su garder le cœur de leur équipe avec Rits, Vormer et Vanaken. Une très bonne équipe – ce n’est pas un hasard s’ils sont devenus champions de Belgique. On voit qu’ils jouent ensemble depuis un certain temps. »

Il est donc important « de bien défendre. On fait beaucoup mieux que l’an dernier car tous les joueurs participent. On va continuer à y travailler pour donner encore moins de chances », a déclaré Favre.