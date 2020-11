Kevin Bacon va voler le chef du crime dans le thriller d’action One Way – betanewsfr

Kevin Bacon, toujours occupé, a sauté à bord du thriller d’action «One Way», une pièce dirigée par Andrew Baird et achetée à l’AFM.

Travis Fimmel, Machine Gun Kelly et Colson Baker sont déjà prêts pour le film, qui devrait être tourné à Los Angeles et Tulsa, OK. en février. Highland Film Group gère les ventes mondiales pendant l’AFM virtuel du titre, scénarisé par Ben Conway.

Selon la date limite, Bacon jouera Freddy qui «part en fuite avec un sac plein d’argent après le vol de son ancien chef du crime. Avec une blessure potentiellement mortelle, il se glisse dans un bus qui se dirige vers l’implacable désert californien. Après un appel à l’aide, le père de Freddy (Bacon) le trahit, informant le chef du crime où il se trouve. Avec sa vie qui lui échappe les doigts, Freddy n’a que très peu de choix pour survivre.

