La bande-annonce taquine le triangle d’amour! Date de sortie?

After We Collided est en quelque sorte plus vaporeux, lascif, sexy et plus frappant que son prédécesseur. Je suis encore plus incroyable une fois que nous avons terminé. Si vous vous êtes amusé dans la première partie, je ne crains pas que vous soyez également à bord. Parce que je sais que vous avez dû apprécier la bande-annonce.

La nouvelle bande-annonce de l’histoire de Hardin et Tessa vient d’augmenter la chaleur, le deuxième opus ‘After We Collided’ taquine un triangle amoureux intense, des rencontres passionnées et la tragique histoire d’amour de Hardin et Tessa.

Le personnage nouvellement introduit, Trevor Matthews (Dylan Sprouse) travaille avec Tessa et est devenu un possible intérêt amoureux pour elle. La suite peut être qualifiée d’ajout super sexy à la franchise After, avec un énorme drame qui attend après l’arrivée de Trevor Matthews dans la vie de Hardin et de Tessa, ce serait bien de regarder le film. Avec les chagrins, le triangle amoureux et les rencontres de fin de soirée, les fans sont très excités de voir le film à son arrivée.

La première partie d’After est sortie en salles en avril 2019. Suite au succès de la première partie, After We Collided a reçu le feu vert en mai 2019, tandis que sa production a débuté en août à Atlanta. Le film était auparavant prévu pour une sortie en octobre 2020, mais en raison du COVID-19, il semble que les réalisateurs aient décidé de pousser le film un peu plus loin.

Alors les gars après nous entrons en collision bientôt. Donc, aussi longtemps que Regardez la bande-annonce officielle maintenant.