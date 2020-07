Les Sims 4 ont accumulé 30 millions de joueurs depuis leur lancement

in

Au cours des 20 dernières années, les Sims sont devenus l’une des séries de jeux vidéo les plus emblématiques au monde. Mais alors même que la franchise se rapproche de son 20e anniversaire, il est surprenant de voir à quel point Les Sims 4 – maintenant près de six ans à part entière – continue de se vendre.

Dans une récente mise à jour financière, le développeur EA a révélé que Les Sims 4 compte désormais plus de 30 millions de joueurs sur toutes les plateformes. Une ventilation plus précise n’a pas été donnée, mais il a également été noté que «les totaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels des joueurs actifs ont atteint des niveaux records pour un premier trimestre».

Le jeu de simulation de vie suit également une belle forme. Lors d’un appel aux résultats l’année dernière (via SeekingAlpha), le PDG d’EA, Andrew Wilson, a révélé que le nombre de joueurs des Sims 4 «avait augmenté chaque année depuis notre lancement». Grâce à l’ajout de trois nouveaux packs de contenu au cours de cet exercice (Seasons, Get Famous et Strangerville, pour ceux d’entre vous qui gardent le score à la maison), Wilson a déclaré qu’il y avait une «augmentation de 35% d’une année à l’autre de l’activité joueurs et notre meilleure année d’engagement pour le jeu ».

Wilson n’a pas révélé combien de joueurs cette augmentation signifie réellement, mais ses commentaires révèlent qu’il y a eu une augmentation assez décente en ce qui concerne le nombre de personnes qui démarrent Les Sims 4 sur une base mensuelle. Nous savons que Les Sims 4 ont gagné cinq millions de nouveaux joueurs en 2018, de sorte que le nombre de joueurs en 2019 sera probablement assez impressionnant.

En relation: Voici les meilleurs mods Sims 4

Même si vous – comme moi – êtes tombé des Sims quelque temps avant la sortie du troisième jeu, vous serez peut-être intéressé d’apprendre que la série est toujours très réussie et incroyablement rentable. EA dit que Les Sims 4 a maintenant rapporté plus d’un milliard de dollars au cours de sa vie, et continue d’attirer de nouveaux joueurs même maintenant, près d’une demi-décennie après son lancement.

Partager : Tweet