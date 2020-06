Kevin Bacon est une âme tourmentée – / Film

Parfois, les pires démons d’un film d’horreur ne sont pas ceux qui vous terrorisent depuis une maison hantée, mais ceux que vous hébergez. Dans Vous auriez dû partir, nous obtenons un peu des deux, comme Kevin Bacon joue un homme qui réserve une maison de vacances avec sa femme et son enfant, et constate que ses démons intérieurs deviennent étonnamment réels. Universal a publié un Vous auriez dû partir featurette qui met en lumière la belle mais sinistre maison Bacon et Amanda Seyfried emménager dans. Regarder le Vous auriez dû partir featurette ci-dessous.

Vous devriez avoir quitté Featurette

Les films de maison hantée se déroulent généralement dans des demeures gothiques en ruine ou dans des maisons délabrées du milieu du siècle. Mais en Vous auriez dû partir, Le personnage de Bacon et Seyfried emménage dans ce qui semble être la maison Parasite – une maison de vacances élégante et moderne au Pays de Galles qui commence à rendre fou le personnage de Bacon. Mais ce n’est peut-être pas la maison, mais les démons personnels du personnage de Bacon, Theo, que Bacon décrit comme «un homme compliqué… il a vécu deux vies».

Peut-être que cela suffit pour donner une idée des rebondissements potentiels Vous auriez dû partir, basé sur le roman de l’auteur allemand à succès Daniel Kehlmann. Vous devriez avoir Left est écrit et réalisé par David Koepp (Remuer des échos) et produit par Jason Blum de Blumhouse (La purge et Halloween franchises), Kevin Bacon et Dean O’Toole (Marcher comme une panthère) .Jeanette Volturno, Couper Samuelson et Derek Ambrosi, producteurs exécutifs.

Voici le synopsis de Vous auriez dû partir:

Dans un nouveau thriller psychologique de Blumhouse Productions et du scénariste légendaire David Koepp (Jurassic Park, Mission: Impossible, Panic Room), Kevin Bacon et Amanda Seyfried jouent le rôle d’un couple à la recherche de vacances reposantes à un bout du monde isolé pour découvrir ces secrets exiger un compte… et voyager avec vous. Dans ce conte terrifiant et tordant, un père se bat désespérément pour sauver sa famille d’une belle maison qui refuse de les laisser partir. Theo Conroy (Bacon) est un homme d’âge mûr à succès dont le mariage avec sa femme actrice beaucoup plus jeune, Susanna (Seyfried) est déchiqueté par les coutures, effiloché par son secret, sa jalousie et l’ombre de son passé. Dans un effort pour réparer leur relation, Theo et Susanna réservent des vacances dans une magnifique maison moderne isolée dans la campagne galloise pour eux-mêmes et leur fille de six ans, Ella (Avery Essex). Ce qui semble au premier abord comme une retraite parfaite se déforme en un cauchemar parfait quand la compréhension de Theo sur la réalité commence à s’effriter et il soupçonne qu’une force sinistre à l’intérieur de la maison en sait plus que lui ou Susanna n’en ont révélé, même entre eux.

Vous auriez dû partir frappe la VOD sur 18 juin 2020.

