The Suicide Squad 2: date de sortie prévue, détails de la distribution et quelles nouvelles mises à jour y a-t-il?

Le film de refroidissement de la colonne vertébrale Suicide Squad réapparaît. Tout le monde est actuellement accroché au film à venir. Les critiques n’ont pas estimé le film de David Ayer. Quoi qu’il en soit, il a continué à se transformer en un succès au box-office. James Gunn fait le spin-off, et il y a des paquets de besoins, que cela les satisfasse ou non.

La Suicide Squad devrait sortir d’ici un an. Le nouveau film DCEU contient quelques visages du Suicide Squad de David Ayer tout en enrôlant un grand nombre de nouveaux visages pour l’entreprise. Alors que le directeur James Gunn avait récemment déclaré que les deux activités étaient extraordinaires, il avait actuellement tendance à discuter des «supplantations» de David Ayer dans l’établissement. L’exécutif s’est ouvert à ce sujet lors de sa réunion Ask Me Anything en cours. Un fan a obtenu des informations sur ses réflexions sur le remplacement d’Ayer.

À cela, Gunn a répondu: « Je ne me considère pas comme supplantant David car il ne faisait pas le film quand je suis allé de l’avant, bord. » Dans une autre réaction à un fan de l’entreprise, Gunn a expliqué qu’il n’avait pas estimé The Suicide Squad comme un «redémarrage». Il a déclaré: «Je n’ai rien appelé The Suicide Squad.

Mises à jour sur sa date de sortie Suicide Squad

Le travail de création du suivi de Suicide Squad a commencé en septembre 2019 et s’est terminé en février 2020. Cela montre que les créateurs ont terminé le travail de pré-création tôt. Malgré la façon dont il n’a pas été attesté si The Suicide Squad serait un projet parallèle ou un redémarrage du blockbuster 2016, la date d’apparition reste inchangée, le 6 août 2021.

Le film est tombé de la fondation paradé par un groupe de super-vilains qui est apparu dans la bande dessinée américaine de DC Comic. Dans le film, Will Smith est apparu dans le rôle de Deadshot, Jared Leto dans le rôle du Joker et Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn.

Qui revient pour ce cri de Suicide Squad?

Le film à venir aura ces étoiles

Margot Robbie

Jai Courtney

Joel Kinnaman

Viola Davis

Idris Elba

David Dastmalchian

Tempest Reid

John Cena

Alice Braga

Nathan Fillion

Taika Waititi

Quelle est l’histoire qui fuit pour le film

Il y a eu des écrits sur les trous de l’histoire du film à venir. Le système de base peut être que Waller ne les envoie que pour un bref urgent, l’illusion. De la même manière, il y a des spéculations de fans que la plupart des nouveaux personnages seront morts dans cette partie car il y aura un redémarrage complet du film. Le film est représenté pour être réveillé par la bande dessinée de Jon Ostrander et Kim Yale des années 80.