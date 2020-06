Mondo lance un Merch Jaws impressionnant ce mercredi

Mâchoires fête ses 45 ans cet été, et Mondo fête avec de nouvelles et anciennes versions. Tout d’abord, ils répriment leur excellente version vinyle du classique John Williams bande sonore. Mondo aura également deux nouvelles chemises disponibles, l’une mettant en vedette le navire condamné Orca qui coule, tandis que l’autre présente le formulaire de l’affiche Mâchoires 2. Enfin, leur set de broches en émail rendant hommage au film original est également réédité. Tous rendent hommage à un classique et à l’un des films les plus emblématiques de tous les temps. Découvrez tous les Mondo Mâchoires merch, en vente mercredi, ci-dessous.





Mondo Jaws sort

« L’une des plus belles réalisations de la musique de film et probablement la partition la plus emblématique de tous les temps, JAWS de John Williams est un essentiel absolu pour les collectionneurs de bandes sonores.

Alors que l’album MCA 1975, qui a remporté un Grammy, était un réenregistrement, le double vinyle de Mondo présente l’intégralité de la partition primée aux Oscars telle que composée et enregistrée pour le film dans sa toute première sortie en vinyle. Le coproducteur de l’album, Mike Matessino, a restauré, édité et mixé la musique des éléments originaux du studio pour la meilleure qualité possible, approuvée par le compositeur lui-même. «

« La conception colorée et élégiaque de l’artiste Ryan Duggan salue le bon – bien que condamné – navire Orca, et la confrontation finale entre l’homme et le requin comme on le voit dans le blockbuster de Steven Spielberg en 1975, JAWS. . «

« Une bonne bouchée en mérite une autre. Cette conception d’une feuille emblématique pour JAWS 2 de 1978 a été à l’origine créée par l’artiste de pâte à papier Lou Feck, et a été rendue en noir et blanc pour ce t-shirt. »

J’espère que je pourrai obtenir le jeu de vinyle et de broches. J’ai raté les deux la dernière fois qu’ils étaient disponibles et ce vinyle était en haut de ma liste de recherche depuis un certain temps. Assurez-vous d’obtenir le meilleur cliché possible mercredi dès leur mise en vente.

