Les gagnants et les perdants de l’événement PlayStation 5 Reveal

À quelques jours de l’événement majeur de révélation de la PlayStation 5 de Sony, le moment est idéal pour évaluer ce qui a été vu et traiter ce qui attend les fans en cette fête. Avec la nouveauté et le FOMO de l’événement maintenant un peu atténués, il est plus facile de regarder le flux en direct de Sony de jeudi dernier et de mesurer la température de la piscine PlayStation. Il y avait une myriade d’annonces pour lesquelles s’exciter, ainsi qu’une révélation surprise sur la console à la fin – une révélation que je suis encore un peu choquée que Sony ait traversée, mais je comprends parfaitement pourquoi. Alors maintenant que nous avons passé toute la pompe et les circonstances, quel était le meilleur du spectacle? Jetons un coup d’œil aux gagnants et aux perdants de la révélation de PlayStation 5 Future of Gaming.

Gagnant: Sony (et les fans de PlayStation)

Cela semble être le plus évident au départ, mais si vous êtes un stan PlayStation, il y avait une tonne métrique à aimer ici, ce qui équivaut toujours à un cran dans la colonne des victoires pour Sony. Comme le montre la console précédente, il y a une vraie valeur à passer en second, à la fois dans la réalité et dans la pure perception du public. L’atterrissage de l’événement Microsoft avec un bruit assez important a ouvert la porte à des attentes réduites et à peu près garanti que tout ce que Sony montrait allait être un succès. C’est ce qui rend le fait qu’ils sont allés de l’avant et ont révélé toute la console Dang encore plus important: c’était un mouvement de puissance de Sony dans cette étrange console révélant une partie d’échecs, équivalente à prendre un Bishop. Faites toutes les blagues sur le routeur que vous voulez, mais la PS5 est un appareil pointu et Sony a pris son temps avec la révélation, ce qui signifie qu’elle ne semblait pas provenir d’un sentiment de désespoir.

En parlant de…

Perdant: Microsoft (et les ventilateurs de réfrigérateur)

Pardonnez-moi si je semble porter un tout petit peu mon chapeau de fanboy, mais il s’agit d’un site Web centré sur PlayStation et en fait, je suis un fidèle de Sony depuis le tout début. Cette fidélité a toujours été dérivée de deux choses: l’excellente bibliothèque de jeux de Sony et un sens du style parallèle à la substance. Et alors que nous approchons du quatrième cycle de console de jeu où ces deux sociétés se sont affrontées, je ne peux pas m’empêcher de souligner l’avantage de Sony dans ces deux départements. La vitrine Microsoft Xbox de l’époque était géniale si vous recherchez des jeux tiers et des titres de la génération actuelle qui sont transférés au cycle suivant, mais pas grand-chose d’autre. L’événement Sony a non seulement mis les jeux au premier plan, mais nous a rappelé que les jeux vidéo peuvent être colorés et variés et amusants. La seule chose dont je me souvienne fortement de l’événement Microsoft est juste une gigantesque tache de couleurs et de jeux sombre et sombre. Et tandis que la vitrine Sony était également très sombre, il y avait aussi une variété présente que Microsoft n’a jamais pu atterrir. Aussi, soyons honnêtes: il y a clairement un gagnant esthétique quand il s’agit de comparer les deux consoles physiques.

Gagnant: les jeux indépendants sous les projecteurs

Je sais même que le mot «indie» est suffisant dans certains cercles en ligne pour lancer un combat de style Jets contre Sharks, mais je suis toujours ravi de voir les petits développeurs être mis à l’honneur à côté des gros frappeurs. Des jeux tels que Au revoir Volcano High, Égarer, et Little Devil Inside tous ont présenté des looks et des intrigues uniques qui devraient susciter la curiosité de tout joueur. Non seulement cela, mais tous ces jeux indépendants arborent des looks et des palettes de couleurs variés qui, une fois de plus, se sentent comme une marque de fabrique de la PlayStation et constituent un autre avantage majeur par rapport à sa concurrence non Nintendo. Aussi: je peux ou non fredonner Bugsnax thème à toutes les heures de la journée, ce qui rend ma femme et mes chats fous.

Whoa-oh-oooooh, Bugsnax.

Perdant: le voyage de Spider-Man dans le verset autonome

Tu parles d’un nid d’abeilles de confusion, hein? L’exaltation pure a été la réaction générale en voyant la bande-annonce de Spider-Man: Miles Morales. Et pourquoi pas? L’un des meilleurs personnages noirs originaux que Marvel a créés au cours des dix dernières années, prenant la tête d’une nouvelle génération et ayant l’air absolument phénoménal pour démarrer? Enregistre-moi. Alors, bien sûr, les lèvres lâches de Sony ont dû couler des navires qu’Insomniac ne pouvait tout simplement pas réparer. Le premier a été le rapport que cette version PS5 à venir était simplement un remasterisation de la PS4 Homme araignée avec du contenu Miles Morales giflé, puis Insomniac a dû sortir et essayer de corriger le cours et dire que c’est un jeu à part entière… Mais par à part entière, ils signifient quelque chose de semblable à Infamous: First Light ou ça Inexploré retombées. C’est déroutant et une mauvaise apparence pour un jeu qui semblait être une pure fabrique de battage médiatique. Cela ne devrait pas être si difficile, et pourtant, voir les nouvelles et « Le discours » sur ce que signifie le terme « autonome » a plus que refroidi mon intérêt pour … quoi que ce jeu finisse par arriver en vacances 2020.

Miles Morales mérite mieux qu’un dérivé à demi-pas du premier match.

Gagnant: les fans de longue date des âmes du démon

Ça a été un long voyage, hein? Je pense que je me souviens d’une rumeur d’un supposé Demon’s Souls remasteriser ou refaire presque chaque année depuis la montée choquante du jeu en infamie. Et maintenant, ici en 2020 et un peu plus de dix ans plus tard, le moment est enfin venu de retourner à Boletaria et de s’agenouiller devant la Maiden in Black. Je suis toujours un peu choqué car à ce stade, la simple pensée d’un remasterisé ressemblait à un vaporware qui attend de se produire. Et pourtant. Si la bande-annonce et les captures d’écran 4K sont intéressantes, Bluepoint était certainement la bonne équipe pour le travail. Ce n’est pas simplement un cash-in de nostalgie, c’est un retour en force. J’espère que vous êtes tous prêts à changer cette tendance mondiale vers HYPED AS HECK.

Perdant: tous nos portefeuilles

Soyons honnêtes: rien de ce qui a été montré lors de cet événement ne semblait bon marché. Et bien que les discussions sur Internet ne manquent pas de discussion sur le prix théorique de la PlayStation 5, cela nous rappelle tout de même à quel point le jeu est un passe-temps, en particulier pendant une récession économique qui peut ou non durer aussi longtemps que notre ami, la pandémie fait. Les allers-retours en ce qui concerne la différence de prix que nous verrons entre les versions sur disque et entièrement numériques de la PlayStation 5 est théorique, car cela a plus à voir avec le marketing qu’avec la réduction des coûts réelle via la suppression des fonctionnalités. Tout cela semble un peu trop effronté, mais c’est du show business, je suppose. Je vais avoir mon portefeuille prêt pour les vacances de 2020, mais je fais aussi partie des quelques chanceux qui peuvent sauter les pieds les premiers le jour de l’ouverture et ne pas s’inquiéter. Je souhaite en quelque sorte que Sony vient de retirer le pansement maintenant et de révéler le prix. Cependant, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, c’est encore un autre jeu d’échecs que Sony a dans son jeu contre Microsoft et ils ne semblent pas prêts à le déplacer de si tôt.

Revenez plus tard dans les prochaines semaines pour une couverture plus approfondie de l’événement révélation Sony et de ce que cela signifie pour le reste de l’année, ainsi que du lancement de la PlayStation 5 cet hiver. Peu importe qui a gagné ou perdu, c’est certainement un moment passionnant pour être un fan de jeux.