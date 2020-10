Kelly Osbourne a rejeté sept hommes en un jour

2020-10-30 15:30:15

Selon Kelly Osbourne, elle a récemment rejeté sept hommes différents en une seule journée.

La star de 36 ans a révélé que sa nouvelle silhouette l’avait vue attirer plus d’hommes que jamais auparavant, même si elle reste toujours timide sur sa vie amoureuse.

Interrogée sur sa situation de fréquentation, Kelly – qui a subi une perte de poids de 85 livres – a déclaré: « Disons simplement que je m’amuse. »

La star de télé-réalité a expliqué que les sept hommes qu’elle a rejetés ne se sont manifestés qu’après sa perte de poids, ce qui, selon Kelly, a fait une différence perceptible dans sa vie.

Elle a déclaré sur ‘The Talk’: « Savez-vous ce que c’était, c’étaient tous les gars qui m’intéressaient avant mais qui avaient fait des commentaires sur ‘Elle est géniale, mais elle est trop grosse’ ou ‘Elle est géniale mais … ».

« Donc c’était tous ces gens qui sont revenus et je me suis dit ‘Non, non.' »

Kelly a déjà subi une chirurgie de la manche gastrique et s’est récemment engagée à adopter un mode de vie plus sain.

La hitmaker de ‘Changes’ – qui est la fille d’Ozzy et Sharon Osbourne – a maintenant l’impression qu’elle est sur la bonne voie pour devenir la « personne » [she was] toujours né pour être ».

Parlant de sa transformation dramatique ces dernières années, Kelly a déclaré: «J’ai suivi un an de thérapie avant de m’engager à faire la chirurgie que j’ai pratiquée, à savoir la manche gastrique.

«J’ai fait le manchon gastrique il y a presque trois ans. Donc, quand je dis que ce n’est pas une solution miracle, ce n’est pas une solution miracle. Vous devez bien manger, vous devez vous entraîner, vous devez faire tout ce que vous feriez normalement.

« C’est juste un petit coup de pouce dans la bonne direction pour changer complètement votre vie et vos habitudes et devenir la personne pour laquelle vous êtes toujours né. »

