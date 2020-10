Vous ne pouvez pas écraser les gens avec le nouveau véhicule Apex Legends

Une nouvelle carte arrive sur Apex Legends avec la mise à jour de la saison 7; une ville flottante artificielle et futuriste appelée Olympus, avec de grands champs ouverts que vous pourrez traverser avec le tout premier véhicule d’Apex Legends, le Trident.

Les véhicules ont une solide réputation dans d’autres jeux de bataille royale; remettre votre vie entre les mains de celui qui est aux commandes est généralement une perspective dangereuse. Mais avec le Trident, Respawn vise à réaliser ce qui semble impossible: un véhicule que vous ne pouvez pas utiliser pour ruiner les jeux de vos coéquipiers.

Lors d’une séance de prévisualisation de la saison 7, le concepteur senior Dave Osei a expliqué le fonctionnement de la nouvelle voiture brillante. C’est un véhicule pour trois personnes basé sur une escouade, et vous devrez faire partie de la même équipe que vos passagers pour le piloter, donc ne pas emmener des ennemis dans des visites panoramiques loin de leur équipe. Malheureusement, vous ne pouvez pas écraser personne avec lui non plus – et vous ne pouvez pas le faire exploser, ce qui signifie que vous ne pouvez pas refuser à tout le monde une mobilité supplémentaire en faisant exploser tous les autres véhicules sur la carte.

Tu pouvez supprimer définitivement le Trident de la carte, cependant, en le chassant du bord. Si vous espériez assassiner vos coéquipiers en agissant ainsi – vous monstre – vous serez tous automatiquement éjectés à temps pour vous sauver. Pendant que vous survolez le terrain artificiel immaculé d’Olympus dans le Trident, tous les dégâts subis par le véhicule sont répartis de manière égale à travers l’équipe. Vous pouvez toujours être endommagé individuellement, avec une prise de vue précise.

Les possibilités de pêche à la traîne peuvent être réduites, mais les esprits créatifs trouvent un moyen. Vous pouvez attacher des capacités tactiques au Trident, comme la tourelle de Rempart, ou le dôme de Gibraltar… ou les pièges à gaz de Caustic, afin que vous puissiez flotter comme le nuage toxique géant que vous avez toujours voulu être.

Pour en savoir plus sur la nouvelle carte Apex Legends, voici tout ce que nous savons sur Apex Legends Saison 7 – et nous avons également les derniers détails sur les nouveaux clubs Apex Legends que vous pourrez créer.

