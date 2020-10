L’étrange monde de la recherche militaire au Natick Soldier Systems Center, 1970-1990

Le Natick Soldier Systems Center (NSSC) est responsable de la technologie, de la recherche, du développement, de l’ingénierie, de la mise en service et du maintien en puissance de la nourriture, des vêtements, des abris, des systèmes de parachutage et des articles de soutien des soldats américains.

La construction de l’installation de recherche connue sous le nom de Natick Army Labs a commencé il y a 50 ans en 1962. Après la Seconde Guerre mondiale, les responsables voulaient un centre de recherche et de développement centralisé pour l’intendant pour créer des équipements modernes pour son armée moderne. Depuis lors, de nombreuses percées technologiques se sont glissées dans la vie civile.

C’est là que les MOLLE, les gilets pare-balles, les vêtements pare-balles, les nouveaux abris de protection, les systèmes de guerriers militaires en constante amélioration comme les systèmes Land Warrior et Future Soldier, les grilles PALS et les MRE ont été développés (si vous n’aimez pas les MRE modernes, considérer dans quelle mesure ils représentent une amélioration par rapport aux rations C MCI).

Pour suivre les besoins de combat des soldats et les progrès technologiques, une série de changements se sont développés entre les années 1960 et 2000: le centre a été placé sous le commandement du matériel de l’armée américaine (rebaptisé plus tard le Commandement de développement et de préparation du matériel de l’armée américaine); l’Institut de recherche de l’armée américaine sur la médecine environnementale a été créé au centre; et le Food and Container Institute et le Navy Clothing and Textile Research Facility y ont également déménagé.

En octobre 1992, le NRDC a été rebaptisé Centre de recherche, de développement et d’ingénierie des soldats américains Natick (son nom actuel), toujours un élément subordonné de l’ATC. Un US Army Soldier Systems Command (SSC) a été activé à Natick en novembre 1994. Puis, en octobre 1998, l’installation a été rebaptisée United States Army Soldier Systems Center.

Dans cet article, nous avons rassemblé quelques inventions étranges et intéressantes faites par NSCC. Tournées sur un film grand format, les images de la collection photographique du Natick Soldier Systems Center sont aussi détaillées qu’exigeantes.

(Crédit photo: NSSC Photographic Collection).