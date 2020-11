Jungler Canyon, star de DAMWON, remporte le prix MVP de la finale des Mondiaux 2020

Photo via Riot Games

Après une série de quatre matchs acharnés contre Suning Gaming, DAMWON Gaming a finalement remporté la Summoner’s Cup. Une grande partie de leur succès repose sur les performances de leur jungler vedette Canyon, qui a contribué à pousser l’équipe à la victoire. Il a également remporté le prix MVP de la finale pour ses efforts aujourd’hui.

Tout au long des Mondiaux 2020, Canyon a été l’un des joueurs les plus impressionnants du tournoi et il n’a pas ralenti en finale. En quatre matchs, il a accumulé 23 attaques décisives et 26 passes décisives.

Il a également été la force motrice du match final, ouvrant la voie avec une excellente mécanique et un cheminement sur Kindred. Beaucoup de gens le considèrent comme le meilleur jungler du monde après avoir dominé à chacun de leurs matchs.

Selon Elixir d’Oracle, Canyon a mené tous les joueurs dans l’événement principal du Mondial avec 87 attaques décisives, avait le KDA le plus élevé de tous les junglers du tournoi et avait un pourcentage impressionnant de part de morts de 30,7%. Ses statistiques de début de partie étaient excellentes et il avait le plus grand nombre de dégâts que quiconque dans son rôle.

Canyon ne l’a pas fait seul, cependant – il a prospéré en partie grâce à ses coéquipiers. Que ce soit BeryL errant pour fournir une vision ou ShowMaker et Nuguri faisant un jeu commun sur la carte, la gamme de DAMWON a fonctionné comme une machine huilée qui a travaillé sans relâche pour remettre la Corée au sommet du monde. League of Legends monde.