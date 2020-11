La star emblématique de James Bond est décédée à 90 ans – / Film

Pour beaucoup, l’image par excellence de James Bond vient de Sean Connery, l’acteur emblématique qui a joué l’espion britannique dans sept films de la franchise, mais l’a fait avec son accent écossais. Malheureusement, la star de Dr Non et Du russe avec amour est décédé à 90 ans, laissant derrière lui un long héritage de rôles mémorables.

Dans une déclaration de la journaliste Nancy Seltzer de Sean Connery, il a été confirmé que l’acteur était décédé paisiblement dans son sommeil pendant la nuit entouré de sa famille. Producteurs franchisés James Bond Michael G. Wilson et Barbara Broccoli a également offert une déclaration sur le décès de Sean Connery:

«Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de Sir Sean Connery. Il était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’entrée indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces mots inoubliables – «Le nom de Bond… James Bond» – il a révolutionné le monde avec son portrait réaliste et plein d’esprit de la sexy et charismatique agent secret. Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films et nous lui en serons éternellement reconnaissants.



Sean Connery a été le premier acteur à jouer James Bond sur grand écran en Dr Non en 1962. Il allait ensuite jouer dans De Russie avec amour, Le doigt d’or, Thunderball et Tu ne vis que deux fois. Mais Connery a quitté la série après une dispute sur la manière dont il était rémunéré pour son rôle et James Bond. Il est revenu à la franchise pour Les diamants sont éternels en 1971, et par coïncidence terminé son temps comme 007 dans Ne jamais dire jamais.

Avant de devenir acteur, Connery a vécu une vie de col bleu, ayant abandonné l’école pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu’il n’avait que 13 ans. Il a travaillé comme laitier, cintreur d’acier, bétonnière, et a pris n’importe quel emploi dont il avait la chance. obtenir. Finalement, il s’est enrôlé dans la Royal Navy britannique et a servi trois ans avant qu’un ulcère d’estomac ne l’oblige à se retirer. Il est revenu pour occuper divers emplois en tant que maçon, maître nageur et même polisseur de cercueils. Ce n’est qu’en 1953, après avoir auditionné pour être sur le chrous en tournée pour une production de South Pacific qu’il a commencé sa carrière d’acteur, sautant finalement à l’écran avec un rôle non crédité dans Lilas au printemps en 1955, et un rôle plus important dans Pas de retour en 1957.

La renommée de Connery est venue de son tour en tant que James Bond dans Dr Non en 1962, mais avant cela, il était déjà apparu dans des films tels que La plus grande aventure de Tarzan, La ville effrayée, Opérateur Snafu, et Le jour le plus long. Curieusement, il a également joué dans un téléfilm intitulé Sans le Graal, sans parler d’autres films sur petit écran comme Macbeth, Histoire d’aventure, et Cavaliers à la mer.

Après avoir joué James Bond, Connery était une énorme star, et continuerait à apparaître dans les goûts d’Alfred Hitchcock Marnie en 1964, Sidney Lumet’s La colline en 1965, Irvin Kershner Une belle folie en 1966, et Les bandes Anderson en 1971.

Après avoir également joué dans Les diamants sont éternels en 1971, Connery a pris une pause encore plus longue de James Bond. Au cours des 12 années où il a cessé de jouer à 007, Connery a joué à la fois dans la nature Zardoz et Meurtre sur l’Orient Express en 1974. Il jouerait également dans des films tels que John Huston L’homme qui voulait être roi, De Richard Lester Robin et Marion, John Milius ‘ Le vent et les lions, De Richard Attenborough Un pont trop loin, Michael Crichton’s Le grand vol de trainet Terry Gilliam’s Bandits du temps. Mais il est finalement revenu à James Bond une dernière fois en 1983 pour Ne jamais dire jamais.

Tout au long du reste des années 1980, Connery trouvera certains de ses autres rôles célèbres en dehors de James Bond, y compris Ramirez dans Highlander, Jim Malone dans Les Incorruptibles, un rôle qui lui a valu un Oscar du meilleur second rôle, et bien sûr, en tant que Dr Henry Jones, père du célèbre archéologue titulaire de Indiana Jones et la dernière croisade.

Connery a continué à travailler régulièrement dans les années 1990, y compris le thriller naval La chasse à octobre rouge, un retour à la sorcellerie en Highlander II: Le Quickening, et quelques apparitions royales dans les deux Robin des Bois: Prince des voleurs et Premier chevalier. Il a également prêté sa voix à un dragon en Cœur de dragon, et a essayé de contrôler la météo en tant que méchant dans l’adaptation moderne sur grand écran de la série d’espionnage britannique Les Vengeurs. Connery s’est même associé à Michael Bay pour jouer dans Le rocher, un rôle que certains théorisent est un retour non officiel de sa représentation de James Bond.

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Connery n’a pris que trois autres rôles majeurs sur grand écran dans Piégeage aux côtés de Catherine Zeta-Jones, Trouver Forrester de Gus Van Sant, et La Ligue des Gentlemen Extraordinaires en 2003. Après cela, Connery a été quelque peu relancé sous le nom de James Bond dans une version de jeu vidéo moderne de De Russie avec amour en 2005, mais son dernier véritable rôle d’acteur était de donner la voix au personnage principal de Sir Billiet un film d’animation sur un vétérinaire à la retraite vivant dans un village écossais isolé. C’était loin d’être l’une de ses performances emblématiques au fil des ans, mais c’était en quelque sorte le rôle idéal pour l’acteur. Connery est resté à la retraite après cela.

En plus d’avoir remporté un Oscar, Connery a également remporté et a été nominé pour plusieurs Golden Globes et BAFTA, sans oublier d’avoir été fait chevalier en 2000 pour sa contribution aux arts. Connery était une telle légende que même le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a rendu hommage à l’acteur en apprenant sa mort, en déclarant dans un communiqué:

«Notre nation pleure aujourd’hui l’un de ses fils les plus aimés. Sean est né dans une famille de la classe ouvrière d’Édimbourg et, grâce à son talent et à son travail acharné, est devenu une icône du cinéma et l’un des acteurs les plus accomplis au monde. jeC’était un privilège d’avoir connu Sean. La dernière fois que je lui ai parlé, il était clair même à ce moment-là que sa santé se détériorait – mais la voix, l’esprit et la passion que nous aimions tous si bien étaient toujours là. Il me manquera. L’Écosse lui manquera. Le monde va lui manquer.

Connery n’était pas seulement une icône du grand écran, mais un grand partisan et amoureux de son pays, allant même jusqu’à se faire tatouer «Scotland For Ever». C’est peut-être pour cela qu’il n’a jamais pris la peine de cacher son accent écossais dans aucun de ses rôles au cours de sa riche carrière.

Nos pensées vont aux amis et à la famille de Sean Connery pendant cette période difficile. Repose en paix.

