Qu’est-ce que l’ichor? Le détail de la saison 2 de Mandalorian expliqué – .

Qu’est-ce que l’ichor dans The Mandalorian? Expliquons le détail de la série Disney + avec des spoilers pour « Chapitre 9: Le maréchal ». Il a une histoire!

encore de The Mandalorian, Fairview Entertainment et al., Disney +

Le Mandalorien: Qu’est-ce que l’ichor?

Dans la première de la saison 2 – « Chapitre 9: The Marshal » – nous suivons notre protagoniste et Cobb Vanth (joué par Timothy Olyphant) alors qu’ils se dirigent pour vaincre un dragon krayt avec un entourage de Tusken Raiders.

C’est la première fois que les fans de Star Wars voient la créature géante vivante, bien qu’elle ait été référencée ou vue morte dans d’autres titres; C-3PO passe notamment devant un squelette de dragon krayt dans Un nouvel espoir.

L’énorme bête éclate des falaises au-dessus et crache une substance verte mortelle en dessous, arrosant les Raiders et les villageois.

«Il nous éloigne comme des rats womp», déclare Cobb.

Eh bien, c’est ichor.

Dans la mythologie grecque, l’ichor est le fluide qui coule comme le sang dans les veines des dieux.

Cependant, Star Wars Fandom note que, dans la mythologie plus large de Star Wars, l’ichor magique est appelé les eaux de la vie ou l’ichor spirituel dans le canon. La source ajoute que c’est une brume verte qui provient des profondeurs de Dathomir et qu’un ordre entièrement féminin – les Nightsisters – a su l’invoquer et créer des objets physiques.

Une fois le dragon krayt vaincu dans The Mandalorian, vous voyez les Tusken Raiders sauver le squelette, les tripes et l’ichor.

extrait de The Mandalorian Chapter 9, Fairview Entertainment et al., Disney +

