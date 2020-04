Journée de tirage virtuel, parieurs Pro Kick

Les parieurs australiens Arryn Siposs, Dane Roy et Joel Whitford auront une attente nerveuse alors que le repêchage de la NFL débutera vendredi matin.

Le projet est généralement organisé dans des lieux bondés avec des milliers de fans hurlants, mais la pandémie de coronavirus l’a forcé à se tenir virtuellement avec des entraîneurs d’équipe, des directeurs généraux et le commissaire de la NFL Roger Goodell opérant à partir de leurs maisons.

Le premier jour du repêchage de sept jours et sept rounds commence à 10 h (AEST) avec les Bengals de Cincinnati qui devraient utiliser le premier choix sur le quart-arrière de la Louisiana State University, Joe Burrow.

Le trio de nageurs australiens, produits de Prokick Australia, devra probablement attendre le troisième jour (dimanche AEST) pour entendre ses noms ou espérer être signé en tant qu’agents libres non repêchés.

« Tout est inconnu pour le moment et vous ne savez pas jusqu’à ce que votre nom soit annoncé », a déclaré à l’AAP Siposs, qui a joué l’AFL avec les St Kilda Saints de 2011 à 2015.

Siposs a joué pour l’Université d’Auburn, Roy était à l’Université de Houston et Whitford était à l’Université de Washington.

Les équipes de la NFL ont fait des choix audacieux pour les parieurs australiens lors des deux derniers projets, les 49ers de San Francisco ayant emmené le frappeur de Perth Mitch Wishnowsky au quatrième tour l’année dernière.

Les Seahawks de Seattle ont attrapé l’ancien junior des Sydney Swans Michael Dickson au cinquième tour.

Siposs a déclaré que les Lions de Detroit, les Falcons d’Atlanta et les Jets de New York faisaient partie des équipes qui avaient montré de l’intérêt et Roy avait répondu aux appels des Falcons, des Cowboys de Dallas, des Packers de Green Bay et des Bears de Chicago.

