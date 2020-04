Superhero Bits: ‘Harley Quinn’ arrive à Syfy, ‘Wonder Woman 1984’ est PG-13, Dragon Con May Happen & More

Quand est Harley Quinn venir à Syfy? Pourrait Dragon Con finissent par se produire plus tard cette année? Vous voulez voir l’art conceptuel du Fantasticar de Josh Trank«S Les quatre Fantastiques redémarrer? Qui a Kevin Smith vouloir jouer Lex Luthor dans Superman vit? Quel mineur Homme araignée acteur méchant veut leur propre spin-off? Pourquoi Wonder Woman 1984 obtenir la cote PG-13? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Entrez dans les coulisses de DC’s Legends of Tomorrow épisode « Zari, pas Zari » avec une nouvelle featurette de The CW.

Un nouvel épisode de Harley Quinn suis allé dans Docteur piègeDu musée et il y avait des tonnes d’oeufs de Pâques de DC Comics.

Grant Gustin a partagé cette vidéo de Le flash avec une séquence de la saison six que vous pourriez ne pas voir pendant un moment.

La mythologie fait en sorte que Marvel Thor et DC Wonder Woman partager des connexions indirectes.

Syfy diffusera des épisodes de DC Universe Harley Quinn chaque dimanche de mai, à partir du 3 mai à 23h00

Wonder Woman 1984 a officiellement reçu un PG-13 de la MPAA «séquences d’actions et de violence»

Boss Logic a partagé cette affiche alternative pour Avengers: Fin de partie mettant en vedette les héros survivants et Thanos.

Justin Warner publie un Marvel: mangez l’univers livre de cuisine avec des recettes inspirées de House of Ideas.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: