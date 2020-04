Retour vers le futur: l’écrivain Bob Gale règle le débat sur le complot

Malgré la sortie du film il y a 35 ans, Retour vers le futur (1985) continue de subir l’épreuve du temps. Scénariste Bob Gale a corrigé un trou d’intrigue significatif refait surface lorsque « 5 films parfaits » avait tendance sur les réseaux sociaux. Réalisateur James Gunn a partagé ce qui constitue à son niveau via Twitter, « Un film parfait peut être différent d’un film préféré, ou d’un grand film. Un film parfait est quelque chose qui chante du début à la fin sans erreurs évidentes, qu’elles soient esthétiques ou structurelles. Il ne sont pas des lacunes logiques. » Citant le 1985 Robert Zemeckis-film dirigé comme exemple« Retour vers le futur SEEMINGLY pourrait être imparfait (pourquoi maman et papa ne se souviennent-ils pas de Marty?), Mais je dirais quand même que c’est un film parfait parce qu’il y a des raisons pour lesquelles cela pourrait en théorie être le cas (le temps se protège contre l’effilochage, etc.). Ou peut-être que je suis dans le déni qui sait. «

Chris Pratt, star des Gardiens de la Galaxie, revient sur le débat Retour vers le futur

Gunn’s star of the gardiens de la Galaxie la franchise Chris Pratt siffla en marquant le trou du complot comme une coïncidence. « Peut-être qu’ils se souviennent de lui, pas en tant que Marty, en tant que Calvin. Quand Marty revient à l’époque actuelle en 1985, cela aurait pu prendre des années depuis que ses parents auraient peut-être à l’origine noté la ressemblance étrange entre leur fils et cet enfant du lycée 20. années précédentes. » Gale a confirmé l’évaluation de Pratt en parlant au Hollywood Reporter.

Le scénariste Bob Gale confirme la théorie de Pratt

« Gardez à l’esprit que George et Lorraine n’ont connu Marty / Calvin que pendant six jours alors qu’ils avaient 17 ans, et ils ne l’ont même pas vu tous ces six jours. Donc, de nombreuses années plus tard, ils se souviennent peut-être encore de cet enfant intéressant qui a eu ensemble lors de leur premier rendez-vous « , a déclaré Gale. « Mais je demanderais à n’importe qui de repenser à ses propres années de lycée et de se demander dans quelle mesure ils se souviennent d’un enfant qui aurait pu être à leur école même pour un semestre. Ou quelqu’un avec qui vous êtes sorti une seule fois. Si vous n’aviez pas référence photo, après 25 ans, vous auriez probablement juste un souvenir flou. «

Bien que Marty ait fait une impression lors de l’Enchanted Under the Sea Dance et ait finalement disparu peu de temps après, il n’a sans doute laissé aucune trace ni aucun indice sur son identité, même avec sa connexion avec le Dr Emmet Brown (Christopher Lloyd). « Donc, Lorraine et George pourraient trouver drôle qu’ils aient rencontré un jour Calvin Klein, et même s’ils pensaient que leur fils à 16 ou 17 ans lui ressemblait, ce ne serait pas grave. Je parierais la plupart d’entre nous pourraient parcourir nos annuaires du secondaire et trouver des photos de nos camarades de classe adolescents qui ressemblent un peu à nos enfants. » Le film a joué Michael J. Fox, Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, et Tom Wilson.

