Jour de l’indépendance: le discours de Bill Pullman a vendu le titre du film à Fox

Le jour de l’indépendance était l’un des films les plus mémorables de 1996. Il mettait en vedette un casting de stars, l’une des principales raisons pour lesquelles le discours inspirant prononcé par le président Thomas J. Whitmore, joué par Bill Pullman, avant la bataille finale culminante contre la menace extraterrestre. Tout en faisant la promotion de son dernier film, The High Note de Focus Features, Pullman a parlé à Cinema Blend du désaccord sur le titre du film entre 20th Century Fox et les réalisateurs Dean Devlin et Roland Emmerich. « Nous avons tourné cela la nuit, bien sûr, car il fait sombre et pas sur une scène sonore ou quoi que ce soit », a déclaré Pullman. « Il était vraiment tard, et il a été intégré au programme tôt parce que Dean Devlin et Roland Emmerich étaient en lice à l’époque avec Fox au sujet du titre. Je pense que ça allait être jour du Jugement dernier. C’est ce que voulait Fox, et c’était un titre typique de l’époque [for a] film catastrophe. Ils voulaient vraiment le jour de l’indépendance, nous avons donc dû rendre le discours vraiment bon. Et puis ils l’ont coupé ensemble, et quelques nuits plus tard, Dean est venu dans ma caravane, et il a dit: «Voulez-vous le voir»? … Alors il est apparu dans la VHS, il m’a montré la coupe du discours, et je suis allé «Sainte Mère, ils doivent nommer ce film Le jour de l’indépendance’. Et ils l’ont fait. «

Fête de l’indépendance au box-office

Le studio, comme le raconte l’histoire, acquiesça. Le jour de l’indépendance a rapporté 306 millions de dollars au pays et 817 millions de dollars dans le monde au box-office. Vingt ans plus tard, Emmerich a réalisé la suite Jour de l’indépendance: résurgence (2016). Critiquement critique, le suivi n’a pas rapporté la moitié de la prise intérieure et mondiale avec 103 millions de dollars et 384 millions de dollars, respectivement. Une partie du blâme atteste de peu de relance du casting du film original, avec Will Smith’s choisir de ne pas reprendre son rôle de capitaine Steven Hiller. En fait, Emmerich a fait une mort hors écran à Hiller et s’est concentré sur son fils, Dylan (Jessie T. Usher). The High Note est disponible en numérique. Vous pouvez regarder le discours de Pullman ci-dessous.

