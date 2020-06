Voici à quoi ressemblerait le Tata Nexon s’il était transformé en tout-terrain

Découvrez ce rendu numérique du nouveau Tata Nexon imaginé comme un tout-terrain hardcore. Il est au prix de Rs 6,95 Lakhs jusqu’à Rs 12,70 Lakhs

Tata Nexon est un SUV sous-compact et n’est pas du tout destiné à la conduite hors route. Il obtient une garde au sol élevée mais à part ça, il n’y a rien de plus. Imaginez à quoi ressemblerait le Nexon s’il recevait toutes les modifications pour devenir un tout-terrain hardcore. Découvrez à l’avance la vidéo de rendu de celui-ci à venir.

Vous pouvez voir que le concepteur a apporté de nombreuses modifications au lifting Nexon pour lui donner une apparence plus brute. Les pare-chocs sont plus musclés, tout comme le couvercle d’aération. À l’avant, vous pouvez voir quatre phares auxiliaires que vous voyez dans la plupart des véhicules tout-terrain modifiés. De plus, vous pouvez également voir le crochet de remorquage juste en dessous des phares.

De plus, en bas, on peut le voir équipé d’une plaque de bash. Sur le toit, il y a un support avec une fine bande de lumières auxiliaires LED. Avec quelques modifications mineures aux ailes ainsi que des pneus tout-terrain à double usage et de nouvelles roues en alliage, le concepteur complète le look tout-terrain pour Tata Nexon.

Tata a lancé le Nexon lifting en février juste après le Nexon EV. Il continue avec le même moteur 1,2 litre turbo-essence et 1,5 litre turbo diesel. L’unité essence est légèrement plus puissante et produit désormais 120 ch. Le moteur diesel produit les mêmes 110 ch et 250 Nm de couple maximal.

Les options de boîte de vitesses incluent un MT à 6 vitesses et un AMT à 6 vitesses pour les deux moteurs. Les changements cosmétiques sont la principale mise à niveau avec de nouvelles jantes en alliage, des pare-chocs avant et arrière plus pointus et un nouveau design de phare. À l’intérieur de la cabine, il obtient un nouveau groupe d’instruments numérique, la sellerie rafraîchie des sièges a continué avec sa disposition précédente.

Les nouvelles fonctionnalités à bord incluent le régulateur de vitesse, le toit ouvrant électrique, les essuie-glaces automatiques à détection de pluie et les phares automatiques. Les prix des variantes essence commencent à Rs 6,95 Lakhs jusqu’à Rs 11,2 Lakhs. Les variantes diesel commencent à Rs 8.4 Lakhs et montent à Rs 12.7 Lakhs (tous les prix hors showroom).