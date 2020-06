Cannon lance deux jeux en un acte – betanewsfr

Le Cannon Theatre de Littleton a annulé le festival 10 minutes de jeu de cette année. Mais il est toujours prévu de présenter une soirée de pièces en un acte dans un cadre en ligne.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre première incursion dans une soirée de jeux en ligne! » lit l’invitation envoyée par e-mail, envoyée la semaine dernière. Il a lieu le samedi 20 juin à 19 h 30 et est gratuit, bien que les dons pour soutenir le théâtre soient les bienvenus.

La première pièce, «Pourquoi Cupidon est venu à Earl’s Court», de Cosmo Hamilton, est une courte comédie romantique en un acte qui se déroule en une soirée dans le salon familial de Robertson sur Earl’s Court Road. Alors que la famille Robertson attend avec impatience la nouvelle du récent examen doctoral de leur fils Henry, sa fille Phyllis et ses amis jouent aux cartes. L’action reprend de façon spectaculaire lorsque le jeune Albert glisse à Phyllis un mot lui demandant de quitter la pièce et de garder la porte afin qu’il puisse proposer à son amie, Beryl. En même temps, Henry rentre chez lui et la soirée se transforme en une série de propositions différentes, culminant avec une visite surprise de Cupidon lui-même.

La deuxième pièce, «Il a dit et elle a dit», d’Alice Gerstenberg, met en scène une femme nommée Enid qui invite ses amis, Mme Packard et Diana, à dîner avec elle et son mari, Felix. Quand ils arrivent, Mme Packard a un potins pour Enid à propos de Diana qui menace de ruiner la nuit et de mettre fin aux amitiés. Beaucoup de jeux de mots intelligents et de fausses déclarations enhardissent ce jeu amusant sur les potins – et personne ne s’en sort indemne.

La vidéo Zoom et YouTube est organisée et fournie par On The Stage. Pour vous inscrire pour participer, rendez-vous sur https://www.onthestage.com/show/the-cannon-theatre/why-cupid-came-to-earls-court-he-said-and-she-said-10320.

Anthony’s Coal Fired Pizza à Littleton organise une collecte de fonds pour Cannon Theatre aujourd’hui, jeudi 4 juin, de 11 h à 21 h. Le restaurant fait don de 20% des repas achetés pendant cette période au théâtre. Appelez le 954-618-2011 et mentionnez que vous êtes avec Cannon Theatre avant de passer votre commande, ou visitez le site Web de commande en ligne du restaurant et dans la section pour les notes de commande ou des instructions spéciales, incluez «Je suis avec le repas GroupRaise pour le Cannon Theatre».

C’est bon pour les applications de livraison courantes Walk-in, Pick-up et Door Dash ou Uber Eats.

Sois comme Pollyanna

Le Chelmsford Centre for the Arts encourage tout le monde à « ressembler à Pollyanna » et à célébrer la Journée Heureuse le 12 juin. Le Centre Helmsford pour les arts a commencé à organiser des concerts sur sa page Facebook et produira bientôt plus d’événements pour sa série d’audience à domicile CCA sur YouTube . Il est également prévu de présenter des pièces de théâtre dans un nouveau format. L’ACC encourage également ses clients à participer au Glad Game et à répandre la joie le 13 juin, jour heureux. La journée est inspirée par Pollyanna, une petite fille joyeuse créée et mettant en vedette une série de livres créés dans les années 1900 par Eleanor Hodgman Porter de Littleton, N.H. Pollyanna a trouvé la joie tous les jours malgré l’adversité. «Nos amis de Pollyanna de Littleton célèbrent normalement le jour heureux le deuxième samedi de juin, mais cette année, cette célébration a été annulée. Nous avons donc pensé créer une célébration virtuelle », écrit la directrice générale de l’ACC, Susan Julian Gates. Tous sont encouragés à envoyer une carte postale ou une lettre à leurs amis, à leur famille et à Pollyanna, pour leur dire ce qui vous rend heureux. Envoyez des lettres et des dessins à Pollyanna, GoLittleton Glad Shop, 91 Main St., Littleton, NH 03561.

Départ retardé

Weylin Symes, directrice artistique de Greater Boston Stage CompanyWeylin Symes, directrice artistique de Greater Boston Stage Company, basée à Stoneham, a récemment annoncé un report du début de sa saison théâtrale sur scène principale 2020-2021 jusqu’en février 2021. «Nous faisons simplement ne pas avoir confiance que les préoccupations de sécurité publique permettront de réunir les acteurs et les équipes, ou un public de la taille nécessaire pour rendre la production financièrement possible, dans un avenir prévisible », a-t-il déclaré. Cependant, le théâtre fournira des divertissements virtuels occasionnels dans l’intervalle. La première est une lecture Zoom de «The Highwayman», d’Amanda Zeitler, le vendredi 12 juin à 19 h 30. La pièce en première mondiale était prévue pour la saison à venir et réinvente le poème classique d’Alfred Noyes pour l’ère « The Hunger Games », avec un adolescent de 16 ans jouant le rôle du Highwayman. Visitez https://www.greaterbostonstage.org/highwayman.html pour vous connecter à la performance en direct. Veuillez vous connecter 15 minutes avant le début du spectacle de 90 minutes.

L’adresse e-mail de Nancye Tuttle est [email protected]