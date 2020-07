Jorge Javier Vázquez rend visite à María Teresa Campos et se souvient comment son père a découvert qu’il était gay

Jorge Javier Vázquez a été le dernier invité sur la chaîne YouTube de María Teresa Campos. Un discours que le présentateur a utilisé pour se souvenir de son moment le plus controversé et le plus amer, quand « j’ai fermé les barreaux pour voir si je pouvais trouver quelqu’un ». De plus, il a raconté l’anecdote qu’un jour sa mère a découvert au moment où son père, décédé à 59 ans, savait qu’il était gay.

Jorge Javier Vázquez et María Teresa Campos

« Pendant de nombreuses années de ma vie, je cherchais un petit ami et j’ai foutu en l’air, avec de vrais orcs et des gens terribles pour ne pas être seul« Le conducteur de ‘Sálvame’ le reconnaît. » S’il ne ligue pas, il rentrera à la maison poussiéreux « , a-t-il souligné à propos d’un moment qu’il considère déjà comme passé et dont Maria Teresa lui a rappelé cette fameuse photo dormant sur le canapé dans une boîte de nuit. « La moitié de l’Espagne l’a vu », a-t-il plaisanté en minimisant la situation.

La matriarche de Las Campos voulait savoir si son invité aurait aimé que son père, décédé d’une tumeur au cerveau, l’ait vu réussir dans le monde de la télévision. « Je pense que c’était l’anti-fils pour lui, ce dont il avait toujours rêvé, parce que j’étais le contraire », a défini Jorge Javier. « Pour lui, ma popularité aurait été très difficile, avec le genre de programmes que je fais, parce que c’était le contraire de moi: un homme calme, je dirais même triste. »

La lettre d’un garçon

En terminant, il a avoué n’avoir jamais parlé ouvertement de son homosexualité avec son père. « Je ne lui ai jamais dit. J’ai découvert qu’il le savait dans une interview que j’ai accordée à ma mère pour une émission de télévision sur TV3, » El convidat « . Albert Om m’a demandé: » Alors ton père ne savait pas? » Et ma mère saute avec toute la tranquillité: ‘ah, non, mon mari le savait …’ « , se souvient Jorge Javier, sauvant les mots de sa mère: »Une fois, comme vous étiez si insouciant, un garçon vous a écrit une lettre et vous l’avez laissée là, votre père l’a lueÀ partir de ce moment-là, a-t-il expliqué, « il est arrivé un moment où il a cessé de me demander si je me mariais et si j’avais des enfants ».