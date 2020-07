Cette semaine dans Apple: comparaisons de taille de l’iPhone 12, détails de la boîte et plus de fuites!

Cette semaine, dans Apple News, nous avons eu un bon aperçu de la différence de taille entre certains des modèles de la prochaine série d’iPhone 12. Nous avons également vu comment certains de ces modèles se comparent aux iPhones existants. La conclusion générale est qu’Apple va petit, ce qui est une bonne ou une mauvaise nouvelle, selon votre préférence.

Dans d’autres nouvelles d’Apple, nous avons trouvé plus de preuves suggérant qu’Apple est en train de tuer le chargeur et les écouteurs inclus avec les iPhones, le témoignage prévu de Tim Cook devant les législateurs américains, certaines valeurs de reprise rétrogradées pour les iPhones, et plus encore!

Consultez le résumé des actualités Apple ci-dessous pour connaître les dernières nouveautés.

Les meilleures actualités Apple de la semaine dernière:

Les modèles factices de l’iPhone 12 présentent des tailles: Le lancement de la série iPhone 12 est encore dans quelques mois, mais il y a eu suffisamment de fuites maintenant que nous avons une solide idée de l’apparence des téléphones. cependant, MacRumors est allé plus loin et a fait une vidéo montrant des modèles factices de téléphones pour vous donner une meilleure idée de la taille – ou vraiment, de la petite taille – que nous attendons des téléphones. Découvrez la vidéo complète ici.

Inserts de boîte pour les rumeurs de suppression de sauvegarde de la série iPhone 12: Les rumeurs courent que Apple prévoit de retirer les briques du chargeur ainsi que les écouteurs des boîtiers de l'iPhone 12. Cette rumeur vient de gagner encore plus en crédibilité avec la fuite d'un supposé insert de boîte pour la ligne téléphonique, qui n'a clairement pas de place pour des écouteurs ou un chargeur.

L'iPhone 12 Pro pourrait rester avec 6 Go de RAM: Alors que les téléphones Android obtiennent de plus en plus de RAM, avec même 12 Go commençant à être la norme pour les produits phares, Apple se serait conformé à ses méthodes habituelles pour maintenir la RAM de l'iPhone faible. Selon un leaker, l'iPhone 12 Pro aura 6 Go de RAM, tout comme l'iPhone 11 Pro de l'année dernière. C'était la première année où un iPhone avait plus de 4 Go de RAM. Les iPhones non Pro cette année devraient s'en tenir à 4 Go de RAM.

Les bêtas publiques commencent pour iOS 14, iPad OS 14, etc.: Si vous possédez un iPhone, un iPad, une Apple Watch ou un autre produit Apple, les chances sont bonnes que vous puissiez essayer les premières versions bêta des nouvelles mises à jour logicielles pour ces appareils. Cette semaine, la plupart d'entre eux sont entrés dans la phase bêta publique.

Les prix des iPhone pourraient augmenter, selon cet analyste: Bien que nous ayons des preuves suggérant qu'Apple maintiendra les mêmes prix que l'an dernier pour sa gamme iPhone 12, un analyste dit qu'Apple pourrait augmenter les prix à la place. L'analyste affirme que l'iPhone 12 de niveau le plus bas pourrait commencer à 749 $, soit 50 $ de plus que le téléphone de niveau le plus bas de l'année dernière.

Apple réduit les valeurs de reprise: Avec la série iPhone 12 qui se profile, Apple a réduit de manière préventive les valeurs de divers iPhones lorsqu'il s'agit de les échanger contre du crédit dans les magasins Apple. La plus grande réduction concerne les iPhone XS et XS Max, qui sont maintenant tous deux moins précieux pour 50 $. Voir les dernières valeurs ici.

De nombreuses applications iOS n'ont pas fonctionné aujourd'hui: Plus tôt ce matin, les utilisateurs d'iOS ont rencontré des problèmes lorsque les principales applications ont cessé de fonctionner. Cela inclut des services tels que Spotify, Tinder, etc. Le problème était dû à un bug Facebook, mais a été corrigé.

Tim Cook témoignera avec d'autres géants de la technologie: Tim Cook, le PDG d'Apple, témoignera devant les législateurs américains le 27 juillet sur des allégations selon lesquelles l'industrie de la technologie regorge de monopoles et d'un manque structuré de concurrence. Jeff Bezos d'Amazon, Sundar Pichai de Google et Mark Zuckerberg de Facebook témoigneront également.

Tom Hanks n'est pas content que son film soit sur Apple TV Plus: Avec la pandémie de COVID-19 fermant la plupart des cinémas du monde et les spectateurs hésitant encore à recommencer à visiter, de nombreuses premières de films ont été suspendues. Drame de Tom Hanks sur la Seconde Guerre mondiale Levrette était l'un de ces films, mais il a trouvé une nouvelle maison à Apple TV Plus, où il a été présenté en première aujourd'hui. Tom Hanks n'a pas mâché ses mots sur le changement: « [The Apple TV Plus premiere is] un chagrin absolu. Je ne veux pas mettre en colère mes suzerains d'Apple, mais il y a une différence dans la qualité de l'image et du son. » Hanks a de nombreuses railleries cinglantes sur Apple dans l'interview complète, que vous pouvez lire ici.

