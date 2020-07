Les exclusivités de nouvelle génération sont «  contraires à ce qu’est le jeu  », déclare Xbox Head

Nous savons depuis un certain temps maintenant que la stratégie de nouvelle génération de Microsoft ne consiste pas à se concentrer sur la console Xbox Series X spécifique, mais plutôt sur la famille d’appareils Xbox, y compris les PC, pour les sorties de pratiquement tous les titres de la plate-forme. Alors que les tiers sont libres de développer ce qu’ils veulent et que nous verrons très certainement des exclusivités de nouvelle génération sur la plate-forme, le chef de la Xbox, Phil Spencer, affirme que les titres exclusifs de nouvelle génération sont « complètement contraires à ce que le jeu propose ».

Spencer ne parle pas des exclusivités de plate-forme ici, du moins pas spécifiquement. Son commentaire fait référence aux différentes stratégies entre Sony et Microsoft pour la prochaine génération. Alors que Sony vante déjà des exclusivités PS5 de nouvelle génération comme Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Ratchet and Clank: Rift Apart, qui obligeront les joueurs à acheter une PlayStation 5 pour jouer, les exclusivités Xbox seront jouables sur Xbox Série X, Xbox One et PC, les joueurs ont donc plus de liberté pour jouer au jeu et n’ont pas besoin de se sentir exclus s’ils n’achètent pas la Xbox de nouvelle génération.

« Désolé, je suis un peu soapboxy avec celui-ci », a déclaré Spencer dans une interview avec GamesIndustry.biz. «Le jeu est une question de divertissement et de communauté et de diversion et d’apprentissage de nouvelles histoires et de nouvelles perspectives, et je trouve cela complètement contraire à ce que le jeu est sur le point de dire qu’une partie de cela est d’empêcher les gens de pouvoir expérimenter ces jeux. Ou pour forcer quelqu’un à acheter mon appareil spécifique le jour où je veux qu’il aille l’acheter, afin de participer à ce qu’est le jeu. »

De manière attendue, ses commentaires ne semblent pas s’appliquer à la mise à disposition de jeux Microsoft Studios sur d’autres plates-formes comme PlayStation, malgré le fait de dire « ou de forcer quelqu’un à acheter mon appareil spécifique ». Au contraire, il parle de la stratégie plus semblable à un PC de trouver plus de façons de permettre aux joueurs de jouer à leurs jeux, tant que cela se trouve dans l’écosystème Xbox.

Il a poursuivi: «Le jeu est plus grand que n’importe quel appareil, et c’est quelque chose en tant qu’industrie que nous avons tous adopté alors que nous attirons de plus en plus de joueurs. Je pense que c’est vital pour le rôle que le jeu peut jouer sur la planète. «

Exclusivités PS5 Next-Gen

La PlayStation, d’autre part, embrasse la fracture générationnelle. Ils veulent que les joueurs qui ont acheté une PS5 aient le sentiment qu’ils obtiennent une valeur réelle et un véritable bond de prochaine génération lorsqu’ils choisissent de dépenser cet argent sur la nouvelle plate-forme. Sony a fait plusieurs commentaires affirmant cela, disant qu’ils souhaitaient faire passer les joueurs de la PS4 à la PS5 à un rythme plus rapide qu’auparavant, et qu’ils croyaient en des générations de consoles distinctes et non en des itérations. Le raisonnement de Sony pour ce faire est de tirer le meilleur parti de l’architecture et des fonctionnalités de la PS5 d’une manière qui ne peut pas être effectuée avec la PS4 comme base de référence.

Lorsqu’on lui a demandé si l’utilisation de Xbox One en tant que dénominateur commun le plus bas retenait les jeux, Spencer a déclaré qu’il pensait que la vue était un «mème» créé par des personnes «prises dans la concurrence des appareils». Il fait référence au développement PC, qui construit des jeux sur plusieurs spécifications. Cependant, les commentaires de Spencer sur le «pouvoir» des plates-formes se réfèrent systématiquement à la «fidélité» et aux visuels, ignorant commodément un fait dont les développeurs ont parlé: qu’au-delà des visuels, la conception de jeu fondamentale est limitée et définie par le matériel dénominateur commun le plus bas.

Si un jeu doit pouvoir s’exécuter sur la Xbox One, il ne peut pas être conçu de manière unique avec la Xbox Series X à l’esprit. Bien sûr, il peut être optimisé pour la série X. Les développeurs peuvent toujours augmenter les performances, la vitesse et la fidélité visuelle, ce que nous allons voir avec de nombreux jeux cross-gen comme Destiny 2, mais le simple fait qu’un jeu soit même capable de fonctionner sur du matériel de génération actuelle signifie qu’il ne tire pas pleinement parti de ce que propose la prochaine génération.

Insomniaques Ratchet and Clank: Rift Apart est un excellent exemple, utilisant la base de savoir qu’il y a un SSD architecturé personnalisé dans chaque PS5 pour créer une expérience qui n’est même pas possible sur la génération actuelle de matériel. Il ne s’agit pas uniquement de visuels, mais de capacités de conception de gameplay. Richard Leadbetter de Digital Foundry a récemment parlé des stratégies de Sony pour les jeux PS5 et de les rendre uniquement PS5, pas seulement des jeux PS4 avec des fréquences d’images plus rapides et de meilleurs visuels.

Cela ne veut toutefois pas dire que la stratégie de Microsoft est erronée. C’est juste différent, et plutôt spécifiquement axé sur le lecteur et une large accessibilité. « En tant que joueur, vous êtes au centre de notre stratégie », a déclaré Spencer. «Notre appareil n’est pas le centre de notre stratégie, notre jeu n’est pas le centre de la stratégie. Nous voulons vous permettre de jouer aux jeux auxquels vous voulez jouer, avec les amis avec lesquels vous voulez jouer, sur n’importe quel appareil. À la télévision, la console Xbox sera le meilleur moyen de jouer à des jeux sur console. La Xbox Series X est la console la plus puissante du marché et elle proposera absolument les meilleures versions de nos jeux sur console. Mais cela n’empêche pas les autres de jouer. »

[Via: VGC]