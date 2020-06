Johnny Halliday : Toujours dans le cœur des fans

Depuis le 7 décembre 2017, Johnny Halliday a laissé un énorme vide dans le cœur de ses fans. Depuis sa mort, des messages d’amour n’ont pas cessé que ses fans l’ont dédié. Ces mots doux sont maintenant entrés aux archives nationales.

Depuis qu’on a appris la mort du célèbre rocker Johnny Halliday l’année 2017, les fans n’ont pas arrêté de lui rendre hommage. À l’église de la Madeleine, plus de 40 000 messages anonymes venant de toute la France ont été aperçus et recensés dans les archives nationales. Il y avait aussi un moment où 800 000 personnes s’étaient réunies entre l’Église de la Madeleine et Les Champs-Élysées pour lui rendre hommage.