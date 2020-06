Dans les bois saison 2 sur Netflix : peut-on lever le suspens ?

La série polonaise Dans les bois (ou The Wood) est disponible sur la plateforme Netflix depuis le 12 juin dernier. Dès ce moment là, le roman d’Harlan Coben a séduit plusieurs abonnés. La question que se pose maintenant est alors : Aura-t-on une saison 2 pour le show ?

Actuellement, la situation devient un peu compliquée pour Harlan Coben. Ces dernières années, les adaptations de romans signés par Harlan Coben ne cessent plus de se multiplier. Juste après « Une chance de trop avec Alexandra Lamy » par exemple, on a vu tout de suite « The Stranger » ou encore les séries « The five and safe » dont il les a tous créé. Et maintenant qu’on suit les 6 épisodes de « Dans les bois » offert par Netflix, une série adaptée du roman du même nom parue en 2007.