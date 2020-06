Michael Goldman Dead: le meilleur directeur des ventes de films internationaux des années 80 avait 80 ans

Il a servi deux mandats en tant que président de l’American Film Marketing Association et a contribué au lancement de l’AFM.



Michael Goldman, un éminent cadre international des ventes de films dans les années 80 et président à deux reprises de l’American Film Marketing Association, est décédé. Il avait 80 ans.

Goldman est décédé mardi à Los Angeles des complications de la maladie de Parkinson, a annoncé un porte-parole de l’Independent Film & Television Alliance.

Goldman a construit et possédé la principale société internationale de vente de films Manson International, fondée par son père, Edmund, ancien cadre de Columbia Pictures.

Titres notables sous sa montre inclus Scanners (1981), réalisé par David Cronenberg; Mère Lode (1982), avec et produit par Charlton Heston; La jungle de béton (1982), avec Jill St. John; deux films avec Linda Blair, Chained Chain (1983) et Rues sauvages (1984); Robert Altman’s Streamers (1983); et L’histoire de Terry Fox (1983), sur un amputé de la vie réelle qui parcourt le Canada pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer.

Manson a également découvert Renny Harlin et a joué un rôle central dans la production du premier long métrage du réalisateur finlandais, Né américain (1986).

Goldman était un membre fondateur de l’American Film Marketing Association (maintenant connue sous le nom d’IFTA), qui représente des producteurs et des distributeurs indépendants dans le monde entier, et il a aidé à lancer l’American Film Market en 1981.

Il a été le premier directeur financier de l’AFMA et en a été le président de 1984 à 1985 et de 1991 à 1993. Il est resté actif dans l’organisation tout au long de ses 25 premières années, occupant également le poste de vice-président-secrétaire de 1999 à 2001.

« Les principaux programmes de l’AFMA tels que AFMA Arbitration et AFMA Collections ont leurs origines pendant le mandat de Michael, et ses empreintes digitales sont partout dans la structure de gouvernance qui a fait passer l’AFMA d’une collaboration lâche à une structure plus formelle », a déclaré le président et chef de la direction de l’IFTA, Jean Prewitt, dans un communiqué. déclaration. « La forte association qui existe aujourd’hui est née de l’engagement de Michael Goldman envers l’industrie indépendante. »

Né en 1939 aux Philippines, Goldman a vécu à Manille jusqu’en 1942 et de nouveau de 1945 à 1950. Lui et sa famille ont déménagé à Tokyo puis, en 1953, à Beverly Hills, où il a obtenu son diplôme du Beverly Hills High School en 1957.

Après un bref passage dans l’armée américaine, Goldman est diplômé de l’école de commerce UCLA en 1962 avec une spécialité en marketing et comptabilité. Il a rejoint Manson peu de temps après l’université et a repris ses activités en 1975, vendant les droits sur de nouveaux projets et films à des distributeurs à l’étranger, territoire par territoire.

Sous sa direction, Manson a géré les ventes à l’étranger de plus de 350 titres au fil des ans. Goldman a pleinement profité des changements que la VHS et la vidéo ont apportés à l’industrie et a personnellement supervisé la commercialisation de 60 films aux États-Unis.

Après 1975, Manson a cessé de distribuer des films aux États-Unis alors que Goldman se concentrait sur les licences internationales, et Manson Distributing Corp. est devenu Manson International au début des années 80. En 1986, la société a été achetée par Winstar Inc. (sa bibliothèque réside actuellement au sein de MGM.)

Goldman était également membre des Associés du Chancelier de l’UCLA et, depuis 1979, de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, où il a siégé à plusieurs comités exécutifs.

Les survivants incluent sa femme, Giulia; les fils Mathew et Nicholas et leurs épouses, Junna et Cortney, respectivement; petits-enfants Lucas et Elliott; les beaux-enfants Gustavo et Letizia; et sœur Lorelei.

Des dons en son nom peuvent être faits au Fonds pour le cinéma et la télévision.