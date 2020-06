Anniversaire de Johnny Hallyday : Sylvie Vartan lui rend un hommage émouvant

En ce 15 juin, date d’anniversaire de Johnny Hallyday, les fans du chanteur saluent sa mémoire. Il aurait eu 77 ans cette année.

À l’instar de Laeticia Hallyday, Sylvie Vartan, la mère de David Hallyday, a diffusé une photo accompagnée d’un message poignant pour celui avec qui elle a partagé 15 ans de sa vie.

Le 15 juin, une date mémorable pour les fans du chanteur

La date du 15 juin est très importante pour les fans de Johnny Hallyday et pour ses proches. En effet, le rockeur aurait célébré ses 77 ans cette année. Pour rappel, le chanteur nous a quittés la nuit du 5 au 6 décembre 2017. La France tout entière était effondrée de la perte de cette légende du rock. Il a laissé derrière lui une famille brisée. Deux clans s’étaient alors formés. D’un côté, il y a sa dernière épouse, Laeticia Hallyday et de l’autre les deux premiers enfants de l’artiste, David Hallyday et Laura Smet. Ces derniers ont eu le soutien de Sylvie Vartan. Les membres de la famille Hallyday ne sont pas en très bon terme. Actuellement, ces tensions sont encore présentes et leurs relations restent tendues. Toutefois, les membres du clan Hallyday ont su mettre leur différend de côté pour ce 15 juin, date de l’anniversaire du chanteur. Un message émouvant a été publié par Laeticia Hallyday sur son compte Instagram. Le message en question a été écrit par sa fille Joy, montrant un montage photo de Johnny : « Joyeux anniversaire mon papa, je t’aime énormément tu me manques plus que tout au monde. Je pense tellement fort à toi aujourd’hui tous nos souvenirs ensemble ».