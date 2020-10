John McDonnell dit que la décision de Keir Starmer de suspendre Jeremy Corbyn pour antisémitisme est «  profondément erronée  »

John McDonnell et Momentum ont provoqué une réaction de gauche à la suspension de Jeremy Corbyn du Parti travailliste, accusant Sir Keir Starmer d’avoir pris la décision sur des bases politiques.Certains membres du parti de base disent qu’ils prévoient de démissionner de leur adhésion pour protester contre l’enquête sur le réponse de l’ancien dirigeant à l’antisémitisme. M. McDonnell, un ami proche de M. Corbyn qui était son chancelier fantôme, a déclaré: «Le jour où nous devrions tous aller de l’avant et prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l’antisémitisme, la suspension de Jeremy Corbyn est profondément erronée. Dans l’intérêt de l’unité du parti, trouvons un moyen de défaire et de résoudre ce problème. »Le bulletin i politique a coupé le bruit Il a appelé les militants à rester dans le parti travailliste, en disant:« J’exhorte tous les membres du parti à rester calmes car c’est la meilleure façon de Soutenez Jeremy et les uns les autres. Appelons tous les dirigeants à lever cette suspension. » Le jour où nous devrions tous aller de l’avant et prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l’antisémitisme, la suspension de Jeremy Corbyn est profondément erronée. Dans l’intérêt de l’unité du parti, trouvons un moyen de défaire et de résoudre ce problème. – John McDonnell MP (@johnmcdonnellMP) 29 octobre 2020 Le groupe de campagne socialiste de plus de 30 députés d’arrière-ban a également soutenu M. Corbyn et a promis de «travailler sans relâche pour sa réintégration». « Graver l’injustice » Len McCluskey, le secrétaire général du plus grand soutien syndical du Labour, Unite, a déclaré: « La suspension semble aller à l’encontre de l’une des recommandations importantes faites par l’EHRC – et que Keir lui-même a dit qu’il mettrait en œuvre intégralement. et immédiatement – ce qui consiste à retirer le bureau du chef des enquêtes du parti. «Mais c’est aussi un acte d’injustice grave qui, s’il n’est pas inversé, créera le chaos au sein du parti et, ce faisant, compromettra les chances du Labour de remporter les élections générales. Un parti divisé sera voué à la défaite. » Lire la suite Keir Starmer risque la guerre civile en raison de la suspension de Jeremy Corbyn – mais en réalité, il n’avait guère le choix Interrogé sur son message aux partisans qui veulent protester contre sa suspension, M. Corbyn a déclaré qu’ils devraient «garder leur calme, rester absolument calme» et se concentrer sur la lutte pour la justice sociale. Le dirigeant travailliste écossais Richard Leonard a décrit le député d’Islington North comme «un militant antiraciste de longue date». Momentum a déclaré dans un communiqué que la décision de Sir Keir «risquait de politiser la réponse du Labour à l’antisémitisme». Le coprésident du groupe, Andrew Scattergood, a ajouté: «Il s’agit d’une attaque massive contre la gauche par la nouvelle direction et elle devrait être immédiatement levée dans l’intérêt de l’unité du parti.» Certains militants ont déclaré qu’ils quitteraient le parti travailliste pour rejoindre un autre parti. Le co-leader des Verts, Sian Berry, a publié la politique d’égalité du parti sur Twitter pour avertir qu’il ne tolérerait pas l’antisémitisme parmi les nouveaux membres. Rayner: l’ex-leader avait un «angle mort» La chef adjointe du Labour, Angela Rayner, a risqué la controverse lorsqu’elle a décrit Jeremy Corbyn comme un «homme tout à fait décent» avec un «angle mort» pour faire face à l’antisémitisme, écrit Jane Merrick. Mme Rayner a déclaré qu’elle était «dévastée» par le rapport de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme. Elle a déclaré à World At One de Radio 4: «C’est un jour de honte pour le Parti travailliste et les résultats sont frappants. Jeremy est un homme tout à fait décent, mais comme [Labour MP] Margaret Hodge a déclaré qu’il avait un angle mort absolu, et un déni, en ce qui concerne certains de ces problèmes. Elle a rejeté l’affirmation de M. Corbyn selon laquelle l’antisémitisme avait été exagéré. Il est apparu que Mme Rayner est l’un des 14 autres députés travaillistes à être dénoncés au parti pour des propos prétendument antisémites.

