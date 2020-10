Ligue Europa: Slavia Prague – Bayer Leverkusen aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Bayer Leverkusen veut ajouter après le début réussi en Ligue Europa contre le Slavia Prague. Ici, vous pouvez suivre le match de la deuxième journée EL dans le téléscripteur en direct.

Vous pouvez voir tous les matchs de la Ligue Europa en direct sur DAZN. Enregistrez le mois d’essai maintenant.

Cet article sera mis à jour en permanence.

Slavia Prague contre Bayer Leverkusen: 0-0

12.: Nous signalons une mauvaise remise en jeu: Julian Baumgartlinger se tient près d’un demi-mètre sur le terrain à la hauteur de la ligne médiane. Après le diplôme Bellarabi, c’est le deuxième temps fort du match à ce jour.

dix.: Leverkusen a maintenant près de 75% de possession ici, mais Prague défend cela très profondément avec une chaîne de cinq hommes devant la chaîne de quatre. Il n’y a actuellement aucun moyen de passer.

7.: Début troublé. Beaucoup d’interruptions, peu de déroulement du jeu. Les deux équipes doivent évidemment se retrouver avec une formation de départ nouvellement formée.

4.: On remarque le manque de pratique de match de Kolar. Le gardien de Slavia joue le ballon dans l’accumulation de Bellarabi directement dans le pied. Il tire d’une position demi-droite de 30 mètres directement sur le but vide, mais la tentative échoue sur la droite.

2.: Le championnat tchèque a été suspendu pendant trois semaines, soit dit en passant, a été suspendu pendant trois semaines. Slavia n’est que partiellement dans le rythme du jeu.

1.: Démarrer! Le jeu est en cours!

Slavia Prague contre Bayer Leverkusen: avant le départ

Avant de commencer: Moussa Diaby est le « Mr. European Cup » du Bayer. Le Français a marqué cinq buts lors de ses cinq matches de Ligue Europa (deux buts, trois passes), et lors de la victoire 6-2 contre Nice lors de la première journée, il a marqué un but et une passe.

Avant de commencer: La situation avec les Tchèques est complètement différente: le Slavia Prague attend une victoire depuis neuf matchs de Coupe d’Europe (deux nuls, sept défaites), une pire course a été seulement entre 2007 et 2009 (19 matchs sans victoire).

Avant de commencer: Leverkusen, en revanche, peut jouer ici avec une large poitrine, car les Werkself ont remporté les trois derniers matchs à l’extérieur de la Coupe d’Europe et pourraient remporter quatre Coupes d’Europe consécutives dans un stade étranger pour la première fois (sans matchs de qualification).

Avant de commencer: Le Slavia Prague et le Bayer Leverkusen se rencontrent pour la première fois en Coupe d’Europe. Le récent bilan des Tchèques contre des équipes de Bundesliga est dévastateur: le Slavia a perdu ses cinq derniers matches contre des équipes allemandes et n’a marqué qu’un seul but.

Avant de commencer: Toute la formation de départ de Slavia compte sept buts européens, autant que Lucas Alario a marqué seul. Et Alario n’est même pas le Werkself de onze de départ qui en a le plus – c’est Karim Bellarabi (12).

Avant de commencer: Les quatre changements de Slavia par rapport au dernier match de compétition sont encore améliorés par Peter Bosz. Seuls Alario, Diaby, Baumgartlinger et Hradecky étaient également dans la formation de départ lors de la victoire 3-1 contre Augsbourg. Les sept autres joueurs de Werkself sont nouveaux.

Avant de commencer: Le match de championnat au Slavia a été reporté le week-end dernier. La dernière apparition était le match d’ouverture de la Ligue Europa à Hapoel Beer Sheva, qui a été perdu 3-1. Il y a quatre changements par rapport à ce jeu: Masopust, Zima, Holes et Lingr sont nouveaux dans le XI de départ.

Slavia Prague contre Bayer Leverkusen: les alignements

Slavia Prague: Kolar – Trous, Kudela, Zima, Boril – Sevcik – Masopust, Dorley, Malisnky, Provod – Lingr

Kolar – Trous, Kudela, Zima, Boril – Sevcik – Masopust, Dorley, Malisnky, Provod – Lingr Bayer Leverkusen: Hradecky – Dragovic, Jedvaj, Tah, Wendell – Baumgartlinger – Wirtz, Demirbay – Bellarabi, Alario, Diaby

Ligue Europa: Slavia Prague – Bayer Leverkusen aujourd’hui dans le téléscripteur en direct – avant le départ

Avant de commencer

Lors du match d’ouverture, l’équipe de l’entraîneur Peter Bosz a balayé 6-2 sur l’OGC Nice (VIDEO: Les temps forts du match). Le Slavia Prague, en revanche, a perdu 3-1 contre Hapoel Beer Sheva lors de la première journée.

Avant de commencer

Le match débute à 21 heures.

Avant de commencer

Bonjour et bienvenue sur le téléscripteur en direct du match Slavia Prague contre Bayer Leverkusen.

Ligue Europa: Slavia Prague – Bayer Leverkusen en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

Prague contre Leverkusen est le seul match de la Ligue Europa à être diffusé à la télévision gratuite cette semaine. RTLNitro diffuse en direct. Il y a aussi une diffusion en direct payante à TVNow.

La diffusion en direct de DAZN est également payante. Le service de streaming a un flux en direct prêt pour tous les jeux EL. La GoalZone, une conférence avec toutes les rencontres, est également proposée.

Vous pouvez tester l’offre gratuitement pendant 30 jours. un abonnement coûte alors soit 11,99 euros par mois, soit 119,99 euros par an.

© imago images / Laci Perenyi

Ligue Europa: Table C avec le Bayer Leverkusen