Torchlight III – Des compagnons effrayants pour Halloween

Perfect World Entertainment et Echtra Games envoient la mise à jour d’Halloween avec « Equipment and Goblins » pour Lampe torche III sur le chemin, qui est disponible immédiatement.

Cette mise à jour apporte un nouveau contenu pour le robot d’exploration de donjon rapide récemment publié, y compris trois nouveaux compagnons d’Halloween, huit nouveaux objets légendaires (dont deux nouvelles armes et un ensemble d’équipement qui confère deux nouvelles compétences) que l’on peut trouver dans «Fazeers Dun’Dschinn» et trouvez six nouvelles décorations de fort effrayantes.

Les trois nouveaux compagnons – Midnight Cat, Dragonling Spirit et Scary Retriever – peuvent être sauvés des donjons et des boss et ont une nouvelle capacité de compagnon légendaire: The Necro Puppeteer. Le compagnon invoque deux squelettes qui causent 50% des dégâts de l’arme du joueur, 50% de la santé des joueurs et disparaissent après 12 secondes. Ces compagnons effrayants ne sont disponibles que jusqu’en décembre.

Le nouvel ensemble Ancient Ember, un ensemble axé sur les reliques, comprend deux nouvelles capacités: Relic trempée, qui restaure toute l’énergie relique et réinitialise le temps de recharge de la capacité Relic, et Earth Spike, qui tire des pointes hors du sol et inflige 100% de dégâts d’armes un ennemi proche lorsque la capacité de relique est activée.

De plus, cette mise à jour apporte deux nouvelles armes au jeu. L’épée de la légion oubliée confère une nouvelle capacité active qui permet aux joueurs d’invoquer un bataillon de squelettes fantômes, tandis que la masse du Blitzballer tire un gros choc qui se divise en plusieurs petits éclats de choc.

Les joueurs qui souhaitent divertir les visiteurs de leur fort avec des décorations effrayantes peuvent débloquer six nouvelles décorations de fort. Il y a deux nouveaux objets d’avancement pour chacune des trois missions dans l’avancement à plusieurs niveaux et le système de récompense qui permet aux joueurs de débloquer des objets de gloire et d’élite. Ces éléments sont répertoriés ci-dessous, triés par ordre.

Mission de l’aventurier Haut-parleur sans visage (rare) Pierre tombale (commune)

Ordre de la ferme des colons Cercueil en bois (commun) Mur de pierre du cimetière (magique)

Ordre de l’artisan Table des sorcières (rare) Porte du crâne (magique)



La mise à jour apporte également un certain nombre d’améliorations à l’expérience de jeu, y compris deux affixes supplémentaires pour Fazeers Dun’Dschinn: Ancré et essentiel, la possibilité d’acheter des rembourseurs – des objets spéciaux que les joueurs peuvent utiliser pour modifier leurs constructions – auprès du marchand de potions en ville. Certains bugs ont également été corrigés.