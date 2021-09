Je l’aime à mentir (M6) : Julie de Bona a-t-elle déjà utilisé les applications de rencontre avant le film ?

Après l’avoir vu dans « Plan B », l’actrice Julie de Bona revient sur M6 avec un nouveau téléfilm intitulé « Je l’aime à mentir », une comédie romantique signée Gabriel Julien-Laferrière, à qui l’on doit déjà d’autres titres comme « C’est quoi ce papy ?! » ou encore « C’est quoi cette mamie ?! ». Et les téléspectateurs n’auront pas à attendre longtemps puisque le film sera diffusé ce mardi 7 septembre à partir de 21H05. Une comédie dans laquelle nous verrons l’actrice dans la peau de Zoé, une femme célibataire à la recherche de l’homme de sa vie sur des applications de rencontre.

« Je l’aime à mentir », de quoi ça parle ?

Bon nombre d’entre nous ont sûrement déjà utilisé à un moment de notre vie une application ou un site de rencontre pour trouver l’amour, mais en général ce n’est jamais évident lorsqu’arrive le moment de la rencontre. Et c’est justement dans ce contexte que le cinéaste Gabriel Julien-Laferrière nous emmène dans cette nouvelle comédie qu’il a réalisée avec Carole Greep.

« Je l’aime à mentir » nous raconte donc l’histoire de Zoé, une femme célibataire qui a décidé de plonger dans la jungle des applications de rencontres pour tenter d’y trouver l’homme de sa vie. Et elle n’aura pas à chercher longtemps puisqu’elle va y faire la rencontre de Robinson, un jeune papa célibataire.

Après quelques échanges, la voilà chez lui lors d’un rendez-vous improvisé et tout va à merveille, car le charme opère. Sauf que cette belle aventure ne va durer que 2 heures puisque l’homme qu’elle vient de rencontrer fait une crise d’épilepsie et tombe dans le coma. Cependant, Zoé est persuadée d’avoir trouvé l’homme parfait et pour ne pas tout gâcher, elle décide de se faire passer pour la petite amie de Robinson auprès de son entourage en s’occupant en même temps de ses 2 enfants le temps de son séjour à l’hôpital. Totalement plongée dans ce mensonge, Zoé devra alors jouer à la parfaite petite amie d’un homme qu’elle ne connaît pas encore vraiment. Toutefois, plus elle passe du temps avec ses proches, plus elle en apprend davantage sur la vie de ce charmant inconnu. Ne finirait-elle pas finalement par tomber complètement amoureuse de Robinson ? Et comment ce dernier va-t-il réagir à son réveil ? On vous laisse le découvrir ce soir sur M6.

Qui verra-t-on au casting du film ?

Avec un scénario pareil, le film promet de belles surprises aux téléspectateurs, mais ce n’est pas tout, car on aura également la chance de revoir à l’écran le talent de grands comédiens que nous connaissons déjà très bien. Et comme nous le savons déjà, en tête d’affiche, nous aurons Julie de Bona dans le rôle de Zoé. Avec elle, nous verrons également Samir Boitard dans le rôle de Robinson, Frédéric Chau dans le rôle d’Isaac, Emilie Caen dans le rôle d’Ambre, Emilie Piponnier dans le rôle de Stéphanie, Sébastien Almar dans le rôle de Thomas, Souad Amidou et Vincent Nemeth.

Julie de Bona et les applications de rencontre

Pour la promotion de la sortie de « Je l’aime à mentir », l’actrice Julie de Bona n’a pas hésité à donner une petite interview aux journalistes pour parler un peu du film. C’est justement à ce moment-là qu’elle a expliqué que contrairement à son personnage dans cette comédie, Zoé, la comédienne n’a jamais fait l’expérience des applications de rencontre même si elle y a déjà été.

« Je suis avec mon mari depuis très longtemps », a-t-elle ainsi confié en ajoutant : « Des copains sont tombés sur des personnes qui se faisaient passer pour moi. »

Attention donc à ceux pensant avoir décroché un rencard avec la comédienne puisque ce n’est plus un cœur à prendre. D’ailleurs, lors de cette interview, elle a également indiqué qu’elle est comblée et très amoureuse de son mari.

Voilà alors ce qu’il y a à savoir sur cette nouvelle comédie signée Gabriel Julien-Laferrière. Donc, si vous êtes fans du genre, rendez-vous ce mardi soir à 21H05 su M6 pour découvrir « Je l’aime à mentir ».