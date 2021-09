Sex Education saison 3 : le trailer annonce la couleur pour Otis et Maeve

La dernière bande-annonce de la saison 3 de Sex Education montre ce qui pourrait arriver à la relation entre Otis (Asa Butterfield) et Maeve (Emma Mackey). À moins de deux semaines de la diffusion des nouveaux épisodes de la série britannique sur le passage à l’âge adulte, la plateforme de streaming intensifie son marketing pour la série. Aujourd’hui, Netflix a dévoilé la bande-annonce officielle du prochain épisode de ce projet nommé aux Oscars.

Lancée en 2019, Sex Education suit la vie des élèves et du personnel de l’école secondaire Moordale. Elle est centrée sur Otis, le fils socialement maladroit de la sexologue Jean Milburn (Gillian Anderson), qui commence à gérer une entreprise de sexothérapie clandestine à l’école avec ses amis, Maeve et Eric (Ncuti Gatwa), dans la saison 1. La série est rapidement devenue l’un des plus gros succès de Netflix, la saison 2 débarquant un an plus tard, en 2020. Le temps d’attente pour la saison 3 de Sex Education a été plus long, mais maintenant qu’elle est presque là, les fans fidèles de la série sont impatients d’apprendre ce qui va suivre pour les personnages après la fin de la saison 2 en forme de cliffhanger.

La bande-annonce officielle de la saison 3 de Sex Education a finalement été diffusée sur la chaîne YouTube officielle de Netflix, et elle est remplie de nouvelles images des épisodes à venir. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce clip, notamment la progression de la relation entre Eric et Adam (Connor Swindells), ainsi qu’une série de changements dans la vie à Moordale, provoqués par l’arrivée de la directrice Hope Haddon (Jemima Kirke). Cependant, les fans seront sans doute particulièrement curieux des brefs aperçus d’Otis et de Maeve, qui annoncent les retombées du final de la saison 2.

Sex Education | Saison 3 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

La saison 2 de Sex Education s’est terminée avec Otis laissant à Maeve un message vocal lui avouant ses véritables sentiments pour elle, après avoir nourri un béguin secret pour elle pendant les deux premières saisons. Malheureusement, son nouveau voisin, Isaac (George Robinson), a effacé le message avant qu’elle ne puisse le consulter. Au début de la nouvelle saison, il ne semble pas que le problème sera résolu tout de suite, car Otis semble essayer de se convaincre qu’il ne tient plus à Maeve. Il est possible que ce soit parce qu’il croit qu’elle connaît ses sentiments et qu’elle ne veut pas les aborder, ce qui le laisse supposer qu’elle ne lui rend pas la pareille. Cependant, comme les téléspectateurs le savent, ce n’est pas le cas, et la saison 3 pourrait être la saison où la série Netflix réunit enfin le couple.

Après deux saisons du trope “vont-ils, ne vont-ils pas”, il est temps pour Sex Education de donner à son Otis et à sa Maeve une amélioration significative de la relation. Bien que les téléspectateurs aient semblé trouver intéressant de voir les amis gérer leurs sentiments l’un envers l’autre, leur patience semble avoir des limites. À tel point que certains affirment qu’Otis et Maeve sont devenus la relation la moins intéressante de la série. Mais tout cela pourrait changer dans la saison 3, car il semble que les fans soient sur le point d’apprendre la suite de la romance des personnages, annoncée depuis longtemps.

Pour rappel les saisons 1 et 2 de Sex Education sont dispo en streaming sur Netflix et la saison 3 sera disponible à compter du 17 septembre.