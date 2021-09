Les Ombres de Lisieux : enquête criminelle et quête spirituelle vous attendent ce soir sur France 3

Sorti directement à la télévision en mai 2019, le film intitulé « Les Ombres de Lisieux » revient ce mardi soir sur France 3 à partir de 21H05. De quoi ainsi faire le bonheur des amateurs du genre policier dramatique. Créé et réalisé par Nicolas Guicheteau, à qui l’on doit déjà d’autres titres comme « Alexandra Ehle » ou encore « Le Remplaçant », ce long métrage nous embarque dans une histoire mêlant enquête criminelle et quête spirituelle. Une intrigue mettant en scène Marie-Anne Chazel, Joffrey Platel et Flore Bonaventura. Voici donc un petit aperçu de ce que vous réserve cette soirée film sur France 3.

« Les Ombres de Lisieux », c’est quoi l’histoire ?

Pour ce film sorti en 2019, le cinéaste Nicolas Guicheteau a décidé de se plonger dans le genre de thématique qu’il préfère par-dessus tout, les enquêtes criminelles. Et pour rendre son histoire encore plus palpitante, il a réussi à créer un excellent mélange entre enquête criminelle et quête spirituelle. Le film « Les Ombres de Lisieux » nous emmène donc en plein cœur du carmel de Lisieux, où se trouve la statue de la Sainte Thérèse, qui semble s’animer. De nombreux résidents et visiteurs pensent tout de suite à un miracle, mais il n’en est rien puisqu’il ne s’agit que d’une mise en scène dans le but de dissimuler le cadavre d’une jeune femme assassinée.

Après cette macabre découverte, le commandant Thomas Renaud et le lieutenant Laurène Leterrier sont rapidement chargés de mener une enquête afin d’élucider ce meurtre peu banal. Et pour les aider, ils devront uniquement compter sur l’aide de la dernière personne à laquelle ils pensaient, Sœur Angèle, une carmélite de Lisieux. C’est alors le début d’une passionnante et troublante enquête qui les entraînera sur les traces de Sainte-Thérèse. L’assassin serait-il alors l’un des résidents du monastère ? Et quel autre secret le carmel de Lisieux peut-il encore renfermer ? Les réponses à découvrir ce soir sur France 3.

Qui pourra-t-on voir au casting du film ?

Pour incarner les différents personnages de son film, Nicolas Guicheteau a fait appel aux talents de plusieurs grands comédiens que nous connaissons déjà tous très bien. « Les Ombres de Lisieux » met ainsi en scène Nicolas Guicheteau, Marie-Anne Chazel, Joffrey Platel, Flore Bonaventura, Soufiane Guerrab, Vincent Schmitt, Claudine Baschet et encore tant d’autre qu’on vous laisse découvrir par vous-même. Sinon, autres faits intéressants concernant le film, il faut aussi savoir qu’il devait initialement faire partie de la collection Meurtres à… avec comme titre Meurtres à Lisieux. Il est aussi important de savoir que le tournage du téléfilm a bien eu lieu du côté de la ville normande de Lisieux et de ses environs.

Donc, si vous êtes fans de films policiers et si vous n’avez rien de prévu à regarder ce soir, rendez-vous sur France 3 ce soir dès 21H05 pour voir ou revoir « Les Ombres de Lisieux ». Un film que vous pouvez aussi aller voir en replay et streaming sur France.TV.