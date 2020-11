James Arthur banni des applications de paris

2020-11-09 12:00:06

James Arthur a été banni des applications de jeu après avoir remporté des paris « fous » sur les résultats du football.

Le chanteur de 32 ans a connu un certain nombre de « victoires massives » en pariant sur les résultats du football, ce qui a conduit un bookmaker majeur à retirer son compte de son site et d’autres qu’il possède.

Il a révélé: «L’année dernière, j’ai remporté deux ou trois victoires massives sur des accumulateurs de football sur quelques applications différentes – de l’argent fou que j’ai gagné.

« J’ai prédit cinq résultats ou quelque chose comme ça. Je n’avais pas de problème de jeu – beaucoup de fans de football parieront sur le football samedi, qu’ils soient ou non dans le jeu.

«J’ai été banni parce que j’ai gagné tellement d’argent, ils me disaient: ‘Nous ne voulons fondamentalement pas de vous sur cette application.’ J’ai été viré. »

Mais le hitmaker « Say You Won’t Let Go » pense que cela a été une « bénédiction » parce que cela l’a empêché de poursuivre ses habitudes de jeu.

Il a ajouté à la chronique Guilty Pleasures du journal Metro: « Je ne peux donc plus utiliser aucune des applications parce que j’ai gagné tellement d’argent. C’était une sorte de bénédiction, cela m’a obligé à ne pas jouer. J’ai supprimé toutes les applications. . »

Pendant ce temps, James a vu son morceau de 2016 « Train Wreck » profiter d’une récente augmentation de popularité et il pense que les paroles de la chanson, qu’il a écrite à un niveau professionnel bas, ont résonné avec ceux qui ont trouvé cette année difficile.

Il a dit: « C’était avant » Say You Won’t Let Go « . J’avais perdu la foi du public, j’avais déraillé, perdu des contrats de disques, des scandales et tout ça – je faisais cet album pour une tentative désespérée de rester dans le jeu.

«Sur le plan lyrique, Train Wreck reflétait fidèlement où j’étais dans ma vie. Il se connecte avec les gens et où nous en sommes tous. La crème montera au sommet si c’est une bonne chanson.»

